LIVE: Прямая трансляция визита президента Кении в Казахстан

Официальная церемония встречи президента Кении Уильяма Руто проходит в Астане во Дворце Независимости, передает агентство Kazinform.

Президент Кении Уильям Руто прибыл с государственным визитом в Казахстан по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран. Также планируется подписание ряда документов.