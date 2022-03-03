Прямая трансляция второго матча «Металлург» — «Барыс» в плей-офф КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В четверг, 3 марта, в Магнитогорске пройдет второй матч серии между «Металлургом» и «Барысом» в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Металлург» — «Барыс» начнется в 20:00 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

Напомним, первый матч серии закончился неожиданной выездной победой «Барыса» со счетом 3:2. Победу казахстанскому клубу принесли Томаш Юрчо (23-я и 50-я минуты) и Якоб Лилья (41-я); у «Металлурга» отличились Линус Виделль (48-я) и Николай Голдобин (53-я). Третий и четвертый матчи серии пройдут в Нур-Султане — 5 и 7 марта.