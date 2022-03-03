Новости
Прямая трансляция второго матча «Металлург» — «Барыс» в плей-офф КХЛ
3 Марта 2022 09:13
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В четверг, 3 марта, в Магнитогорске пройдет второй матч серии между «Металлургом» и «Барысом» в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеГде и во сколько смотреть прямую трансляцию первого матча «Металлург» — «Барыс» в плей-офф КХЛ
Прямая трансляция матча «Металлург» — «Барыс» начнется в 20:00 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».
Напомним, первый матч серии закончился неожиданной выездной победой «Барыса» со счетом 3:2. Победу казахстанскому клубу принесли Томаш Юрчо (23-я и 50-я минуты) и Якоб Лилья (41-я); у «Металлурга» отличились Линус Виделль (48-я) и Николай Голдобин (53-я). Третий и четвертый матчи серии пройдут в Нур-Султане — 5 и 7 марта.
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Республиканский чемпионат по дзюдо стартовал в Мангистауской области
- Это победа всех костанайцев! - Архимед Мухамбетов поздравил «тоболовцев» с победой
- Определился обладатель Суперкубка Казахстана
- Кубок Казахстана по грэпплингу впервые прошел в Мангистауской области
- «Тобол» и «Кайрат» назвали стартовые составы на матч за Суперкубок Казахстана
- Свыше трех тысяч спортивных секций для детей откроют в ВКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047