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Прямая трансляция схватки казахстанского дзюдоиста за «золото» Паралимпиады-2020

28 Августа 2021 12:40
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Прямая трансляция схватки казахстанского дзюдоиста за «золото» Паралимпиады-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Токио на Паралимпиаде-2020 пройдет финальный поединок парадзюдоистов весовой категории до 73 килограммов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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На татами выйдут казахстанец Темиржан Даулет и узбекский спортсмен Феруз Саидов. Схватка состоится в рамках вечерней сессии, которая стартует в 13:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию покажет телеканал «Qazsport».



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#Спорт   #Олимпиада   #Дзюдо  
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