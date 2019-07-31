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Прямая трансляция с Байконура начнется за сорок минут до запуска «Прогресс МС-12»

Автор:  
Сара Кабикызы
31 Июля 2019, 13:46
Прямая трансляция с Байконура начнется за сорок минут до запуска «Прогресс МС-12»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Сегодня на космодроме Байконур пусковой день, к старту готовится космической грузовик «Прогресс МС-13», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На 31 площадке космодрома Байконур идут последние приготовления к пуску, который назначен на 31 июля 2019 года, в 18 часов 10 минут по времени Нур-Султана.

По информации пресс-службы Роскосмоса, за сорок минут до старта на сайте и социальных сетях космического ведомства начнется прямая трансляция с космодрома Байконур, во время которой будут показаны моменты подготовки космического грузовика и сам момент запуска ракеты - носителя «Союз 2.1», которой предстоит вывести на орбиту корабль «Прогресс МС-12».

Корабль должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) 1,2 тонны сухих грузов, более тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы «Родник», а также 50 кг сжатого газа в баллонах. В укладке грузового отсека – научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

Согласно циклограмме полета, «Прогресс МС-12» должен пристыковаться к МКС по короткой схеме, спустя три с лишним часа после пуска. Телестудия Роскосмоса также планирует показать момент стыковки космического грузовика «Прогресс МС-12» к станции в прямом эфире.

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Стыковка с МКС запланирована на сегодня, 31 июля 2019 года, в 21 час 35 минут, прямая трансляция начнется в 21 час 10 минут по времени Нур-Султана.

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