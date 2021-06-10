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    16:04, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Прямая трансляция кольцеобразного солнечного затмения

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как сообщалось, сегодня землян ожидает кольцеобразное солнечное затмение 10 июня 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Посмотреть на это астрономическое явление в прямом эфире можно будет с самого начала затмения, начиная с 15:48 по казахстанскому времени на YouTube канале.

    Визуализацию хода затмения для конкретной местности можно будет увидеть с помощью ресурса «Time&Date».

    Например, введя в окошечке Nursultan, видно, что солнечное затмение можно будет наблюдать в столице Казахстана 10 июня 2021 года в период с 17:14 по 19:02 местного времени.


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