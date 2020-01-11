Прямая трансляция боя между Бахтияром Эюбовым и американцем Джароном Эннисом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 11 января в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) состоится бой между казахстанским боксером Бахтияром Эюбовым (14-1-1, 12 КО) и американцем Джароном Эннисом (24-0, 22 КО). Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Бой в полусреднем весе запланирован на десять раундов. Накануне боксеры прошли процедуру взвешивания: Эюбов показал на весах 146,2 фунта, Эннис — 145,8 фунта при лимите 147 фунтов.
Хедлайнерами вечера бокса в развлекательном комплексе Ocean Resort Casino станут женщины — американка Кларесса Шилдс (9-0, 2 КО) и хорватка Ивана Хабазин (20-3, 7 КО). На кону будут стоять вакантные пояса чемпионки мира WBC и WBO в первом среднем весе.
Ориентировочно в 08:00 по времени Нур-Султана.
Бой можно посмотреть на одном из спортивных сайтов:
http://sport-tv.biz/2019/27/boec-tv.html
https://sportsrecents.com/2019/18/boec-tv/
http://kuler-tv.net/match-boets.html
https://www.vipleague.cc/claressa-shields-vs-ivana-habazin-streaming-link-1
https://www.vipleague.cc/claressa-shields-vs-ivana-habazin-streaming-link-2
https://www.vipleague.cc/claressa-shields-vs-ivana-habazin-streaming-link-3
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