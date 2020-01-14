Прямая связь с избирателями: мажилисмены провели встречи в двух областях

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ – АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТИ. КАЗИНФОРМ - Во всех регионах Казахстана продолжаются встречи депутатов Мажилиса с избирателями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

Одна из таких встреч прошла в Усть-Каменогорске с коллективом Центра матери и ребенка, которую провели члены фракции партии «Nur Otan» Жанат Джарасов, Ирина Унжакова и Жанат Омарбекова.





Мажилисмены ознакомились с работой центра, обсудили с коллективом вопросы обязательного социального медицинского страхования, направленные на улучшение качества и доступность медицинских услуг.





Депутаты рассказали о приоритетах Послания Президента страны, о законотворческой работе в Мажилисе, подчеркнув, что вопросы развития и совершенствования здравоохранения, повышения качества медицинского обслуживания находятся на постоянном контроле руководства страны.





С жителями села Таврия Уланского района встретились в ходе поездки в Восточно-Казахстанскую область депутаты Мажилиса Василий Олейник и Евгений Козлов.

Участники встречи интересовались работой парламентариев относительно новых правил назначения адресной социальной помощи и пособий, Закона «О статусе педагога». Обсуждены также изменения в сфере уголовного и уголовно-процессуального законодательства.





В этот же день в Кокшетау депутаты Мажилиса, члены фракции партии «Ак жол» Азат Перуашев и Меруерт Казбекова приняли участие в конференции Акмолинского областного филиала партии.





Руководитель парламентской фракции Азат Перуашев рассказал о текущей работе, о положительных результатах депутатских запросов.

Речь также шла о законопроекте, касающемся парламентской оппозиции, при подготовке которого, по словам А. Перуашева, учитывается лучший международный опыт, а сам проект получил высокую оценку в официальном заключении БДИПЧ ОБСЕ.

«Выполняя поручение Президента Касым-Жомарта Токаева об институциональном закреплении статуса парламентской оппозиции, Демократическая партия «Ак жол» приняла решение о доработке и актуализации законопроекта «О парламентской оппозиции». Мы уверены, что это поручение Президента создало правовую основу для практического решения вопроса. Сегодняшнее обсуждение как раз проходит в рамках работы по актуализации документа. Аналогичные мероприятия были организованы в ходе выездных встреч наших депутатов с избирателями в различных регионах страны», - отметил А. Перуашев.