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Прямая ответственность руководства компании - Алихан Смаилов о гибели работника АМТ

8 Декабря 2022, 14:58
Прямая ответственность руководства компании - Алихан Смаилов о гибели работника АМТ

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК на встрече с активом Карагандинской области заострил внимание на ряде других первоочередных вопросов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Так, серьезную обеспокоенность вызывает положение дел на «АрселорМиттал Темиртау», где отмечаются низкие темпы модернизации и ухудшение технологического состояния, а пренебрежение промышленной безопасностью приводит к увеличению числа летальных случаев. Он отметил, что сегодня на производстве произошла очередная трагедия, в результате которой погиб работник предприятия.

«Это все является прямой ответственностью руководства компании. В этой связи им предъявлены претензии по всем направлениям ухудшения ситуации. Сейчас Правительство вступило в активные переговоры по урегулированию этих вопросов», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Он также отметил необходимость в целом вести работу по снижению негативного влияния промышленных производств на экологическую обстановку, развитию индустриальной зоны «Сарань», подготовке квалифицированных специалистов, держать на контроле вопросы своевременной выплаты зарплат и предупреждения несчастных случаев на производстве.

Кроме того, на встрече с активом региона Премьер-Министр отметил, что руководство области должно продолжить реализацию мер по развитию региональной экономики, инфраструктуры, предпринимательства и социальной сферы.

Одним из основных приоритетов Алихан Смаилов назвал недопущение резкого и необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары.

«Нужно вести работу по насыщению рынка качественной продукцией отечественного производства. Ее широкий ассортимент и большое количество будут сдерживать рост цен. Акимату надо работать над этим», — отметил он.

Как сообщалось, на коксохимическом производстве металлургического комбината компании погиб газовщик 1982 г.р.

Полиция возбудила уголовное дело по факту гибели рабочего на коксохимическом производстве АО «АрселорМиттал Темиртау».


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