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Прозрачными и демократичными назвала выборы в Казахстане миссия ШОС

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
20 Марта 2023, 12:33
Прозрачными и демократичными назвала выборы в Казахстане миссия ШОС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Григорий Логвинов озвучил основные моменты отчета миссии наблюдателей за выборами депутатов Мажилиса и маслихатов в РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Миссия констатирует, что внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов РК соответствовали требованиям избирательного законодательства Казахстана и принятым страной международным обязательствам», - сказал Григорий Логвинов на брифинге в столице.

По его словам, нарушения норм национального законодательства, ставящие под сомнение легитимность выборов, миссией не отмечено.

«Миссия признает прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными. Миссия наблюдателей от ШОС выражает благодарность МИД РК и ЦИК РК за оказанное содействие в обеспечении деятельности миссии наблюдателей от ШОС в рамках компетенции», - добавил спикер.


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