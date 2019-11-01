Прозрачные госзакупки создадут конкурентную среду для бизнеса - Руслан Бекетаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В своем сентябрьском Послании Президент РК К.-Ж.Токаев отметил, что «госзакупки таят в себе огромный резерв (по некоторым подсчетам до 400 млрд тенге в год), который мог бы пойти на решение острых социальных вопросов». Что делается Министерством финансов в целях упорядочения процесса государственных закупок? Как сделать госзакупки прозрачными и открытыми? Об этом рассказывает вице-министр финансов РК Руслан Бекетаев.

- Сфера госзакупок является очень сложной и многосторонней системой взаимоотношений и в бюджетном процессе играет немаловажную роль. В этой связи Минфин оперативно реагирует на все возникающие проблемные вопросы путем внесения соответствующих изменений в закон «О государственных закупках» и Правила осуществления государственных закупок.

Так, с 2015 года в закон и в Правила ежегодно, по несколько раз в год, вносятся соответствующие изменения. Для обеспечения прозрачности закупок нами все госзакупки переведены на электронный формат. Более того, все сведения, начиная от Планов госзакупок и завершая документами по исполнению договорных обязательств, размещены в открытом доступе, на веб-портале электронных госзакупок. Мы автоматизировали процедуры обжалования поставщиками итогов госзакупок. Контроль госзакупок также проводится на веб-портале, в режиме реального времени, результаты которых также доступны всем для просмотра.

Прозрачность и открытость процессов госзакупок позволили значительно расширить конкурентную среду и обеспечить рост ежегодной экономии в госзакупках, несмотря на относительно стабильный объем. Если в 2015 году экономия составляла всего 50 млрд тенге, то по итогам 9 месяцев 2019 года уже составляет 319 млрд тенге.

- В Послании также была озвучена большая доля закупок неконкурентным способом из одного источника в 2018 году. Какие меры предпринимаются для ее снижения?

- Сокращение доли закупок из одного источника является одной из приоритетных задач Минфина. С 1 января 2019 года законодательно исключено 5 оснований для закупок из одного источника путем прямого заключения. Более того, с начала текущего года в случае признания госзакупок несостоявшимися заказчики обязаны проводить закупки повторно, до конкурентной среды. Тогда как ранее, если закупка не состоялась, заказчики могли заключать договора из одного источника. Это позволило нам существенно сократить долю закупок из одного источника в конкурентных закупках с 53% в 2018 году до 11 % по итогам 9 месяцев текущего года.

- Что еще нового произошло в системе госзакупок в 2019 году?

- Как я уже говорил, система госзакупок Казахстана не стоит на месте и постоянно совершенствуется, реагируя на все изменения, происходящие в стране и за рубежом. Так, с 1 июля текущего года госзакупки товаров легкой и мебельной промышленности осуществляются у поставщиков, имеющих индустриальный сертификат. Это позволяет заказчикам закупать товары напрямую у товаропроизводителей.

С 1 сентября 2019 года госзакупки в сфере строительно-монтажных работ осуществляются только среди поставщиков, отвечающих показателям финансовой устойчивости. При этом критериями финансовой устойчивости являются налоги, доходы, основные средства и фонд оплаты труда. Данная новелла исключит участие в госзакупках фирм, не имеющих достаточной квалификации, а также будет стимулировать бизнес платить налоги. Уже сейчас есть факты, когда потенциальные поставщики активно представляют дополнительную налоговую отчетность и увеличивают налогооблагаемую базу за прошлые три года.

Также с 1 сентября текущего года формируется электронная база данных опыта работы потенциальных поставщиков - «Электронный депозитарий». Потенциальные поставщики вносят на веб-портале сведения о выполненных работах в сфере строительства за последние 10 лет.

Хочу пояснить, что на сегодняшний день 80% государственных закупок составляют строительство, где основным критерием определения победителя служит опыт работы. В погоне за увеличением опыта работы поставщики зачастую предоставляют недостоверную информацию. Кроме того, организаторы закупок нередко неправильно оценивают опыт работы компаний. «Электронный депозитарий» даст нам возможность в дальнейшем автоматизировать и сделать прозрачным расчет опыта поставщиков, а также решит вопрос предоставления недостоверных сведений заказчикам.

- В Послании также было сказано, что, несмотря на проводимую Минфином оптимизацию государственных закупок, необходимы меры законодательного характера. Планируются ли изменения в законодательстве о госзакупках?

- Повторюсь, система госзакупок постоянно развивается. Сейчас Минфином разработан новый законопроект по вопросам государственных закупок, где также предусматривается сокращение закупок из одного источника, так, госзакуп малоценных товаров, работ, услуг (к слову, в 2018 году сумма по таким закупкам из одного источника составила 145 млрд тенге), будет осуществляться через новые конкурентные способы. Для этого мы вводим новые простые и удобные способы закупок, «электронный магазин», по аналогии с интернет-магазином «Kaspi.kz» и конкурс с использованием рамочных соглашений, которые также позволят значительно ускорить и упростить закупки, а также улучшить их качество.

Также для сокращения закупок из одного источника Минфином будет вестись Реестр заказчиков и поставщиков, которые вправе заключать договора из одного источника. Данный реестр будет установлен на веб-портале, что не позволит необоснованно заключать договора из одного источника.

Вместе с тем вводится новая модель централизации госзакупок, где организация всех госзакупок будет передана единым закупщикам на центральном, областном и районном уровнях. Эта модель, в первую очередь, освободит главврачей, директоров школ и другие бюджетные организации от несвойственных функций, обеспечит экономию бюджетных средств, а также сокращение административных расходо, за счет укрупнения однотипных товаров в один лот. Кроме того, снизятся коррупционные риски, так как в связи со снижением количества организаторов будут упрощены надзор и контроль. С 1 января 2020 года эта модель будет апробирована в пилотном режиме в нескольких центральных госорганах и областных акиматах.