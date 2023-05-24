Прозрачную систему распределения сжиженного газа создадут в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса приняли законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реинжиниринга процессов регулирования оборота сжиженного газа», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обеспечение максимальной прозрачности распределения и использования дефицитного товара будут достигнуты благодаря ряду норм законопроекта – это передача регулирования розничных цен от агентства по защите конкуренции Министерству энергетики для формирования единой ценовой политики, в том числе в разрезе регионов. При этом норма носит неимперативный характер и ее применение будет обосновываться ситуацией на рынке, и создание прозрачной системы распределения сжиженого газа, благодаря независимой процедуре получения данных о сопроводительных транспортных накладных, фискальных операциях и зарегистрированных резервуарных мощностях компаний поставщиков», - сказала депутат Екатерина Смышляева на пленарном заседании Мажилиса.

По ее словам, все данные берутся из действующих информационных систем. Оборот сжиженного газа будет прозрачен от завода-производителя до бака потребителя. Информация о том, где, когда, кем и кому был реализован дефицитный товар позволит исключить человеческий фактор из процедуры формирования плана поставки.

«Ограничение субъектов, участвующих в поставочных цепочках и имеющих право на получение товара в рамках плана поставки, в том числе с учетом их инфраструктуры. Кроме того, законопроектом исключается возможность передачи объектов производственных комплексов третьим лицам. Это позволит значительно сократить посреднические схемы, что положительно скажется на формировании справедливой цены. Законопроектом также предложены механизмы борьбы с перетоками сжиженного газа как в соседние страны, так и между регионами – из областей с низкой ценой в более дорогие», - отметила депутат.

Кроме того, будут установлены приоритетность и поставки сжиженного газа населению через газгольдеры, АГЗС и в бытовых баллонах. На ресурс в рамках плана поставки также смогут претендовать промышленные потребители, производящие социально-значимые товары, закреплены обязанности владельцев газонаполнительных станций по ремонту, обслуживанию и маркировке бытовых баллонов.

«АГЗС не смогут заправлять баллоны без специального оборудования, но могут реализовывать наполненные на станциях технически исправными баллонами», - добавила Е. Смышляева.

Законопроектом также предлагается ряд изменений в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

- вводится ограничение на срок действия технических условий на подключение товарного газа к бытовым и производственным объектам. Данное условие позволит оценить реальные потребности работающих проектов и исключить нереализуемые заявки. Это высвободит зарезервированные на данный момент ресурсы товарного газа для новых потребителей.

- исключается норма о ликвидации отдельных форм управления жилыми домами. Вместе с тем, требования к ним будут разработаны в рамках другого законопроекта.