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Прозрачность во внутренней политике Казахстана должна стать залогом стабильности в регионе – эксперт

17 Ноября 2022, 15:14
Прозрачность во внутренней политике Казахстана должна стать залогом стабильности в регионе – эксперт
17 Ноября 2022, 15:14

Прозрачность во внутренней политике Казахстана должна стать залогом стабильности в регионе – эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Узбекский эксперт и политолог поделился своим мнением о проводимых в стране реформах и предстоящих Президентских выборах. В эксклюзивном интервью в программе «Новое время» телеканала Jibek Joly глава Центра исследовательских инициатив «Маъно» Бахтиёр Эргашев сказал, что предсказуемость и прозрачность во внутренней политике Казахстана должны стать залогом стабильности в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На самом деле, эти выборы и их успешное проведение - сигнал о том, что в Казахстане ядро политического руководства, которое приступило к реализации широкого комплекса реформ и политических, экономических, социальных, контролирует ситуацию. Казахстан стабилен, и мы знаем, куда идет Казахстан. Предсказуемость, понятность, прозрачность внутренней политики страны для соседей – это важнейший фактор обеспечения стабильности», - сказал в эксклюзивном интервью Бахтиёр Эргашев.

Говоря о Центральной Азии и ее растущей роли в глобальной политике, политолог отметил, что региону пока не хватает свой субъективности.

«Лидерам стран нужно сформировать единую стратегию и точку зрения по ключевым вопросам. Есть все шансы стать главным транзитным коридором на Евразийском пространстве и еще больше углубить интеграцию за счет усиления партнерства между двумя крупнейшими региональными экономиками», - отметил глава Центра исследовательских инициатив «Маъно».

По мнению эксперта, у Казахстана и Узбекистана коренные национальные интересы, которые во многом совпадают.

«А эти национальные интересы заключаются в том, что регион Центральной Азии должен стать регионом мира, добрососедства, партнерства, экономического роста для Казахстана и Узбекистана, самое важное и главное – в их внешней политике. Связь Узбекистана и Казахстана может стать той основой, которая позволит обеспечить в регионе мир, стабильность, дружбу и партнерство», - добавил Бахтиёр Эргашев.


Фото: nuz.uz


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