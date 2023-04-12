БАКУ. КАЗИНФОРМ - Выступление Президента Казахстана на сессии новоизбранного Парламента является фактически программным документом, фокусирующим внимание на основных целях и задачах, которые стоят перед законодательным органом, а также обращает внимание широкой общественности на те приоритеты, которые реализует казахстанское государство на этом этапе развития. Такое мнение выразил азербайджанский политолог, глава Прикаспийского центра пространственного анализа Ильгар Велизаде, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежде всего, речь идет о совершенствовании системы власти в рамках тех мер, которые были предприняты в прошлом и в результате успешно проведенного электорального цикла. Мы говорим о президентских, а в последующем и парламентских выборах, которые фактически легитимизировали те институциональные реформы, осуществляющиеся сегодня в стране», - сказал Ильгар Велизаде.

По его словам, этот процесс носит продолжительный характер, поэтому в ближайшее время ожидаются выборы в местные органы власти, будут выбраны главы крупных районов, городов. Затем этот процесс распространится на всю страну и охватит все административно-территориальные единицы Казахстана, и фактически после его завершения можно говорить о полной трансформации системы политических отношений и начале реализации масштабных задач, которые стоят перед страной уже в новых условиях – в кардинально изменившимся Казахстане.

«Конечно, эти масштабные процессы требует сосредоточения сил, внимания, мобилизации организационных ресурсов и в какой-то степени материальных ресурсов, о чем и говорил Президент страны в своем выступлении. В частности, он отметил необходимость реализации социально-экономических реформ, которые будут направлены, с одной стороны, на повышение эффективность экономической модели государства, с другой стороны, на повышение эффективности социальных институтов», - добавил Ильгар Велизаде.

Аналитик полагает, что нынешняя реформа заточена на интересы людей и граждан, будь то изменение в политической или экономической сфере, все они преследуют главную цель - удовлетворить меняющиеся запросы общества и соответствовать тем целям, которые формируют государство, отталкиваясь от этих общественных запросов.

«То есть, государство формирует свою политику исходя, прежде всего, из интересов и запросов общества. И естественно, экономические и политические изменения должны соответствовать этим запросам. Вот об этом говорил Президент страны, причем он обращал внимание на внутриполитическую динамику, на то, что в ходе выборной кампании были слышны голоса всех участников предвыборного цикла. А именно оппозиционная партия, никогда не имевшая возможность быть представленным в парламенте, по итогам выборов получила определенные места в законодательном органе», - подчеркнул он.

По словам политолога, с одной стороны партия Amanat, которая является политической силой, группирующейся вокруг идей действующего Президента Касым-Жомарта Токаева, получила доверие большинства избирателей. Это связано с тем, что она опирается на курс реформ, предложенных Президентом. Но это кредит доверия, выданный избирательной партии, который она должна оправдать в предстоящие годы. Эта важная задача, которая стоит перед партийным активом.

«Но с другой стороны - это ответственная задача, поскольку в сегодняшних условиях партия уже не обладает тем административным ресурсом, которым обладала в прежние годы. Сегодня она должна опираться исключительно на запросы своих избирателей. Президент Токаев обратил на это внимание, сказав, что сегодня в рамках тех политических и экономических преобразований, все участники политических процессов поставлены в равные условия», - отметил спикер.

По мнению Ильгара Велизаде, это будет в последующие годы, потому что сам выборный процесс акимов, глав регионов, все так и будет основан на волеизъявлении широких масс людей.

«Новые власти должны соответствовать повышенному запросу общества. Поэтому те прежние инструменты, которые были в ходу в прежние годы, сегодня утрачивают свое значение, сегодня на первый план выдвигаются именно прозрачность политических механизмов, личные и профессиональные качества людей, и, конечно же, умения и навыки каждого кандидата, которые должны быть применены на практике», - сказал эксперт.

Это в целом, по словам политолога, послужит модернизации общественных процессов и повышению устойчивости тех процессов, которые происходят в обществе, а также способствуют усилению, укреплению мощи казахстанского государства.