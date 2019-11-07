Прозрачность бюджетов госорганов обсудила комиссия по вопросам доступа к информации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 6 ноября 2019 года под председательством министра информации и общественного развития Даурен Абаева состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам доступа к информации.

В заседании Комиссии приняли участие депутаты Парламента, представители центральных государственных и местных исполнительных органов, неправительственных организаций и экспертного сообщества в сфере доступа к информации.

На заседании Комиссии обсуждались вопросы участия общественности в процессах публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов на портале «Открытые НПА» (legalacts.egov.kz), а также проектов бюджетов на портале «Открытые бюджеты» (budget.egov.kz).

Открывая заседание, министр отметил важность работы Комиссии и представил ее новых членов – депутата Сената Парламента Жусип Нурторе Байтелесовича и руководителя Национального центра по правам человека Утебаеву Зере Орынтаевну.

Первым выступил директор Департамента законодательства Министерства юстиции Олжас Данабеков, который рассказал об информационной системе «Е-Заңнама», а также о законопроекте по вопросам совершенствования нормотворчества.

В рамках данного законопроекта планируется процедуру получения экспертных заключений НПП «Атамекен», экспертных и общественных советов по проектам законов перенести на портал «Открытые НПА». Также предполагается, что будет предусмотрен функционал по автоматическому оповещению заинтересованных лиц о размещении проекта на портале. Таким образом, как отметил Олжас Данабеков, портал «Открытые НПА» станет единой площадкой для обсуждения проектов НПА.

Также, на заседании Комиссии с докладом по пересмотру перечня информации, публикуемой на портале «Открытые бюджеты», выступил директор Департамента цифровизации и государственных услуг Министерства финансов Еркин Беркешев.

До конца текущего года Министерством финансов планируется интеграция портала «Открытые бюджеты» с Интегрированной автоматизированной информационной системой «Е-Минфин», где содержатся данные по исполнению бюджета, а к концу 2020 года – передача на «Открытые бюджеты» сведений по планируемому бюджету из информационной системы «Государственное планирование».

Данные меры обеспечат достоверность, своевременность размещения и качество данных (исключение человеческого фактора при ручном вводе), а также публикацию данных в машиночитаемом виде.

При этом, министр информации и общественного развития отметил низкий уровень вовлеченности населения в процесс обсуждения проектов бюджетных программ.

В завершении заседания депутат Сената Парламента Н. Жүсіп отметил важность работы Комиссии, отметив, что она играет важную роль в установлении обратной связи с населением и обеспечении прозрачности.

По итогам заседания членами Комиссии были выработаны рекомендации.

Членами Комиссии – Рахимом Ошакбаевым (директор ОФ «Центр прикладных исследований «Талап») и Ольгой Диденко (юрист «Internews Kazakhstan») обращено внимание на необходимость публикации в открытом доступе результатов государственного аудита, проводимого Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Рахим Ошакбаев также призвал представителей Министерства финансов тесно сотрудничать с неправительственными организациями, а также сделать более транспарентным этап утверждения бюджета.

По решению членов Комиссии, следующее заседание Комиссии запланировано на первую декаду декабря.