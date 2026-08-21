Сколько студентов в Казахстане смогут получить место в общежитии

К началу нового учебного года в Казахстане введут в эксплуатацию 18 студенческих общежитий почти на 7 тысяч мест. При этом дефицит мест в общежитиях на начало 2026 года составляет 10,1 тысячи. Такие данные озвучили в Министерстве науки и высшего образования в ответ на запрос корреспондента агентства Kazinform.

По данным ведомства, за 2018–2025 годы в стране построили или реконструировали 281 общежитие на 72 125 мест. Это позволило сократить дефицит мест почти на 84% — с 61,4 тысячи мест в 2018 году до текущих 10,1 тысячи.

Актуальную потребность в местах в общежитиях с учетом нового приема студентов уточнят в сентябре–октябре — после того, как вузы подадут статистическую отчетность о численности обучающихся и уровне их обеспеченности жильем. Поэтому нынешние цифры дефицита и данные о новом приеме напрямую не сопоставляются.

— В планах на 2026 год — ввод 18 общежитий на 6 857 мест. Больше всего новых мест появится в Астане — 4 общежития на 2 002 места, и в Алматы — 3 общежития на 1 740 мест. В Шымкенте построят 3 общежития на 1 104 места, в Алматинской области — 3 общежития на 511 мест. Еще несколько объектов планируется в Туркестанской, Атырауской, Карагандинской и Костанайской областях, — отметили в ведомстве.

На социальную поддержку студентов в 2026 году из республиканского бюджета выделят более 13 млрд теңге — эти средства охватят порядка 517 тысяч получателей. Основная часть, 8,407 млрд теңге, пойдет на льготный проезд более 506,7 тысячи студентов в период каникул. Еще около 4,4 млрд теңге предусмотрено на питание отдельных категорий обучающихся, включая детей-сирот.

На компенсацию расходов за проживание в общежитиях для отдельных категорий студентов выделено 397,4 млн теңге с охватом почти 4 тысяч человек. По итогам года мерами государственной поддержки планируется охватить более 500 тысяч студентов.

Отдельно на размещение государственного заказа по обеспечению студентов, магистрантов и докторантов местами в общежитиях в республиканском бюджете на 2026–2028 годы предусмотрено 24,2 млрд теңге, из них 8,7 млрд теңге — непосредственно в 2026 году.

— Помимо строительства новых объектов, вузы за счет внебюджетных средств модернизируют уже действующие общежития. В этом году капитальный ремонт проходит в трех общежитиях — Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева, Западно-Казахстанского университета имени М. Утемисова и Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова — на общую сумму 1,2 млрд теңге. Еще в 58 общежитиях проводится текущий ремонт на 2,1 млрд теңге, — отметили в Министерстве.

К проживанию в общежитиях предъявляются обязательные требования безопасности: наличие систем видеонаблюдения и тревожной сигнализации, соблюдение санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм. Если вуз не обеспечивает нуждающихся студентов местами или нарушает эти требования, ему автоматически присваивается высокая степень риска с включением в список контрольных мер.

— Сейчас в Казахстане действует 386 студенческих общежитий на 122 466 койко-мест. Из них 258 находятся в собственности вузов (92 732 места), 105 — арендованные (26 845 мест), еще 23 — хостелы (2 939 мест), — добавили в ведомстве.

Стоимость проживания в новом 2026–2027 учебном году в среднем по республике составит около 18 тыс. теңге в месяц, но заметно различается по регионам. Дороже всего общежития обойдутся в Алматы — около 40 тыс. теңге, дешевле всего — в Жамбылской области, порядка 8 750 теңге. В Астане проживание будет стоить около 26 тыс. теңге, в Шымкенте — около 10 250 теңге. В арендованных общежитиях цена формируется исходя из рыночной стоимости в конкретном регионе.