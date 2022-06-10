10 Июня 2022 14:05

Прожиточный минимум вырос в Казахстане на 20% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мае текущего года прожиточный минимум составил 42,6 тыс. тенге - на 19,6% больше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

За 5 лет величина прожиточного минимума выросла на 83,5%, за 10 лет - в 2,6 раз. В мае 2021 года показатель составлял 35,6 тыс. тенге - на 10,9% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе наибольшая величина прожиточного минимума традиционно установлена в Мангистауской области: 50,2 тыс. тенге - на 24,5% больше, чем годом ранее.

Среди лидирующих регионов также оказались Нур-Султан (46,9 тыс. тенге) и Алматы (45,4 тыс. тенге). В ТОП-5 вошли Восточно-Казахстанская (43,1 тыс. тенге) и Павлодарская (42,6 тыс. тенге) области.

Наименьшая величина прожиточного минимума зафиксирована в Кызылординской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях.

Среди казахстанцев мужского пола в разрезе возрастов наименьшая величина прожиточного минимума зафиксирована для малышей в возрасте 0,5–1 года: 28,3 тыс. тенге. Далее идут маленькие казахстанцы в возрасте 1–3 лет (29,7 тыс. тенге) и 4–6 лет (36,2 тыс. тенге). Наибольшая величина прожиточного минимума зафиксирована для подростков в возрасте 14–17 лет: 53,7 тыс. тенге. Для мужчин-пенсионеров величина прожиточного минимума составила 42,7 тыс. тенге.

Для казахстанок прожиточный минимум, сохраняя тот же принцип распределения, составил значительно меньше по каждой из групп. Величина прожиточного минимума для девочек в возрасте 0,5–1 года составила лишь 26,6 тыс. тенге, 1–3 лет — 28,3 тыс. тенге, 4–6 лет — 32,6 тыс. тенге. Наибольшая величина прожиточного минимума зафиксирована для девушек также в возрасте 14–17 лет, однако это всего 41,2 тыс. тенге. Для женщин пенсионного возраста показатель составил 36,8 тыс. тенге.

Разница в пользу мужчин, в зависимости от возрастной категории, составила от 5% до 30,5%.