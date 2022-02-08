Прожиточный минимум вырос на 13% за год в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Величина прожиточного минимума в РК выросла на 13% за год, до 38 тысяч тенге. По возрастам самый высокий прожиточный минимум приходится на мальчиков-подростков 14–17 лет. Девочкам того же возраста полагается сразу более чем на 30% меньше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

В январе текущего года прожиточный минимум составил 38,2 тыс. тенге — на 12,7% больше, чем годом ранее. По сравнению с 2018-м величина прожиточного минимума выросла на 47,4%, с 2013-м — в 2,2 раза.

Для справки: в январе 2021 года величина прожиточного минимума составляла 33,9 тыс. тенге при росте на 12,7% за год.

В региональном разрезе наибольшая величина прожиточного минимума традиционно наблюдалась в Мангистауской области: 41,9 тыс. тенге — на 7,8% больше, чем годом ранее. Следом идут столица (41,2 тыс. тенге) и Алматы (39,9 тыс. тенге). В топ-5 также вошли Алматинская (39,5 тыс. тенге) и Акмолинская (38,6 тыс. тенге) области.

Наименьшая величина прожиточного минимума была зафиксирована в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях, а также в Шымкенте.

Прожиточный минимум на мужчин значительно выше прожиточного минимума на женщин во всех возрастных категориях.

При этом самый высокий показатель среди мужчин приходится на юношей 14–17 лет (48,2 тыс. тенге), самый низкий — на младенцев-мальчиков в возрасте от полугода до года (25,1 тыс. тенге).

Среди женского населения показатели для аналогичных возрастов составляют лишь 36,9 тыс. тенге для девушек 14–17 лет и 23,6 тыс. тенге — для младенцев-девочек в возрасте от полугода до года.