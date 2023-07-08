Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Блогер Глеб Пономарев, проживающий в Астане, решил попробовать прожить месяц на 70 тысяч тенге. Именно такой на сегодня в стране уровень минимальной заработной платы. Эксперимент начался 1 июля, в него не входят траты на жилье, только коммунальные услуги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Блогер подвел итоги первой недели эксперимента.

В первый же день он потратил 15 тысяч тенге, оплатив коммунальные услуги. Также закупил продукты на 11 тысяч 300 тенге на рынке «Шапагат». На них Глеб Пономарев взял яйца, перловку, гречку, овощи, куриное филе, тушенку, листья салата, творог и сметану.

«У меня не было цели показать, как жить на диете, будто меня морят голодом. Я хочу посмотреть, каково жить на минимальную зарплату и при этом питаться так, чтобы не потерять здоровье от авитаминоза или потери иммунитета», - рассказал он на своей странице Instagram.

На третий день на 2385 тенге он купил стиральный порошок, зубную пасту и шампунь.

В рамках эксперимента блогер отказался от посещения фитнес-зала и начал пользоваться тренажерами, установленными во дворе дома. Также он перестал употреблять сладкое, кофе, фастфуд и алкоголь. На работу ходит пешком.

Перед началом второй недели он закупил продукты в одном из супермаркетов сети «Магнум». Чек получился на 8 тысяч 366 тенге. На этот раз он не брал тушенку, перловку и гречку, но взял яблоки, кефир и рис.

«Яйца на рынке, конечно, я нашел значительно дешевле - 35 тенге за штуку (но и мельче в полтора раза). Сегодня же я купил по цене 61 тенге за штуку. Куриное филе на рынке я брал по цене 1900/кг. А сегодня за 2285. Остальные цены оказались плюс-минус рядом», - сказал блогер.

Он отметил, что посещение супермаркета было для него более комфортным.

По результатам первой недели эксперимента у Глеба Пономарева осталось 32 тысячи 979 тенге. Также он похудел на 2 кг.