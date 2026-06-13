Прожить день как кочевник: в Бурабае открылся новый этноаул

В Бурабайском районе Акмолинской области представили этноаул «Nomad Soul» («Душа кочевника») — пространство, созданное для сохранения и демонстрации кочевой культуры, передает корреспондент агентства Kazinform.

Проект объединяет музейные зоны, юрты разных эпох, тематические маршруты и ремесленные площадки, позволяя гостям в интерактивном формате познакомиться с историей и бытом номадов.

Как рассказала представитель этноаула Халида Ашимова, ключевая идея проекта заключается в том, чтобы через живой маршрут донести смысл кочевой культуры и ее ценность.

Фото: Адиль Нуртазин/Kazinform

— Экскурсия выстроена так, чтобы каждый гость последовательно проходил все этапы — и через музей, юрты и экспозиции приходил к пониманию кочевого образа жизни и его смысла. Мы стремились сделать так, чтобы человек не просто наблюдал, а проживал этот опыт и выносил для себя главное о кочевой культуре, — пояснила она.

Особый акцент в проекте сделан на сохранении традиций и ремесел, которые, по словам организаторов, важно передать будущим поколениям.

Фото: Адиль Нуртазин/Kazinform

— Мы ставим задачу сохранить культурное наследие и развивать его дальше, чтобы молодежь не теряла связь с традициями. Важно, чтобы такие ремесла, как гончарное дело, продолжали жить, а предметы быта кочевников были понятны и оценены современным обществом, — отметила Ашимова.

Экскурсионный маршрут включает посещение музея, юрт разных исторических периодов и «аллеи кочевника», где через тематические зоны раскрываются ключевые этапы жизни степного народа — от семьи и труда до науки, культуры и искусства.

Завершает программу шоу-представление под открытым небом, которое проходит на тюках сена. По выходным здесь организуют театрализованные постановки, показы традиционных обрядов, выступления бабушек, а также конные номера, создающие атмосферу кочевой эпохи.

Фото: Адиль Нуртазин/Kazinform

Кроме того, для гостей предусмотрена насыщенная интерактивная программа: национальные игры, стрельба из лука, мастер-классы по гончарному ремеслу и возможность примерить традиционную одежду. На территории также работают фотозоны, доступна аренда юрт и возможность ночевки в этностиле.

Фото: Адиль Нуртазин/Kazinform

Стоит отметить, по итогам 2025 года Акмолинскую область посетили 1,6 млн туристов, что на 26% больше, чем годом ранее.