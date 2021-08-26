Пройти отбор в Президентский кадровый резерв призывают молодежь СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, как и по всей стране, 1-го сентября стартует отбор в Президентский молодежный кадровый резерв, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента по делам государственной службы, в отборе могут принять участие граждане Республики Казахстан в возрасте не старше 35 лет, имеющие высшее образование и стаж работы не менее 5 лет, со знанием государственного языка на уровне не ниже среднего.

«Для зачисления в резерв кандидатам предстоит пройти несколько последовательных этапов. В том числе оценку способности работать со сложной числовой и текстовой информацией, решать ситуационные задача, оценку компетенций, собеседование в Экспертной комиссии, заседание Национальной комиссии по молодежной кадровой политике при Президенте РК. Большинство этапов будут проходить в онлайн режиме», - рассказала руководитель департамента Елена Степаненко.

Прием документов начнется с 1 сентября на платформе pkrezerv.gov.kz.

«В 2019-м году в отборе в резерв приняли участие 150 североказахстанцев, двое были зачислены в резерв. На руководящие должности в нашей области назначены два резервиста. В их числе заместитель руководителя управления внутренней политики Аскар Баймуканов. До назначения на должность руководил областным филиалом неправительственной организации «Жасыл Ел». Под его руководством областной филиал сумел выйти из числа аутсайдеров республиканского рейтинга региональных штабов в лидеры. Призываем молодежь нашей области проявить активность и принять участие в отборе», - добавила Е.Степаненко.