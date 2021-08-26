+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 31 °С
USD 424.72 EUR 498.92
RUB 5.76 CNY 65.59
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пройти отбор в Президентский кадровый резерв призывают молодежь СКО

26 Августа 2021 14:20
Поделиться:
Пройти отбор в Президентский кадровый резерв призывают молодежь СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, как и по всей стране, 1-го сентября стартует отбор в Президентский молодежный кадровый резерв, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Центр по обучению вакцинации животных откроют на базе вуза СКО
Все выпуски газеты «Жас Азамат» собрали в одну книгу в СКО Почему вакцинированные заражаются COVID-19 Кто может бесплатно обучиться основам бизнеса в СКО

По информации департамента по делам государственной службы, в отборе могут принять участие граждане Республики Казахстан в возрасте не старше 35 лет, имеющие высшее образование и стаж работы не менее 5 лет, со знанием государственного языка на уровне не ниже среднего.

«Для зачисления в резерв кандидатам предстоит пройти несколько последовательных этапов. В том числе оценку способности работать со сложной числовой и текстовой информацией, решать ситуационные задача, оценку компетенций, собеседование в Экспертной комиссии, заседание Национальной комиссии по молодежной кадровой политике при Президенте РК. Большинство этапов будут проходить в онлайн режиме», - рассказала руководитель департамента Елена Степаненко.

Прием документов начнется с 1 сентября на платформе pkrezerv.gov.kz.

«В 2019-м году в отборе в резерв приняли участие 150 североказахстанцев, двое были зачислены в резерв. На руководящие должности в нашей области назначены два резервиста. В их числе заместитель руководителя управления внутренней политики Аскар Баймуканов. До назначения на должность руководил областным филиалом неправительственной организации «Жасыл Ел». Под его руководством областной филиал сумел выйти из числа аутсайдеров республиканского рейтинга региональных штабов в лидеры. Призываем молодежь нашей области проявить активность и принять участие в отборе», - добавила Е.Степаненко.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Молодежь  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Центр по обучению вакцинации животных откроют на базе вуза СКО
Все выпуски газеты «Жас Азамат» собрали в одну книгу в СКО
Почему вакцинированные заражаются COVID-19
Кто может бесплатно обучиться основам бизнеса в СКО
Популярное
1 Нагрузка на здравоохранение увеличилась в Алматы из-за «дельта»-штамма
2 Назначен начальник службы безопасности Елбасы
3 Постановление о работе организаций образования подписал главный санврач РК
4 Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим звеном Службы госохраны
5 Иммунная прослойка населения Алматы достигла 41%
6 Жандарбек Бекшин: Купившие паспорта вакцинации могут получить прививку
Читайте также
IV Генеральная ассамблея Молодежного форума ОИС проходит в Стамбуле
Почему вакцинированные заражаются COVID-19
Нагрузка на здравоохранение увеличилась в Алматы из-за «дельта»-штамма
Назначен начальник службы безопасности Елбасы
Постановление о работе организаций образования подписал главный санврач РК
Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим звеном Службы госохраны
Иммунная прослойка населения Алматы достигла 41%
Жандарбек Бекшин: Купившие паспорта вакцинации могут получить прививку
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив