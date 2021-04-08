Пройти медобследование лицам старше 60 лет перед постом посоветовал муфтий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лица старше 60 лет, перед тем, как держать пост, должны пройти медицинское обследование и получить рекомендации врача. Об этом сообщил председатель Духовного управления мусульман Казахстана, главный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мусульмане, которые будут держать пост в этот священный месяц, должны ограничить себя не только в еде, но и должны оградить себя от зла и от всего плохого. Напротив, нужно стремиться совершать добрые дела. Потому что Рамазан – месяц, который учит человека совершать добрые дела в бескорыстных намерениях. Выдерживавшим голод и жажду, желающим обрести благодать Аллаха, будет приготовлен особый подарок и особое уважение. Сегодня Духовное управление мусульман Казахстана знакомит население с учением «Ихсан». Ихсан – духовное учение, воспитывающее в человеке лишь добрые качества, укрепляющее его иман», - сказал главный муфтий на пресс-конференции в СЦК.

Наурызбай кажы Таганулы призвал воздержаться от всего плохого, наполнить душу хорошими мыслями и намерениями.

«К сожалению, в этом году снова встречаем месяц Рамазан в условиях пандемии. Мы осознали, что инфекционное заболевание можно победить только соблюдая ограничительные меры и придерживаясь мер безопасности. В этой связи во время ауызашара, в течение всего месяца призываю вас соблюдать санитарные нормы. Здоровье – самая главная ценность человека, аманат, дарованный человечеству Аллахом. Лиц старше 60 лет призываю пройти медицинское обследование, получить рекомендации врача, перед тем, как держать пост. Также просим до стабилизации эпидемиологической ситуации совершать молитвы дома», - сказал председатель Духовного управления мусульман Казахстана.

Напомним, священный месяц Рамазан начинается 13 апреля и заканчивается 12 мая.