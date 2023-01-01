Пройти ЭКО по ОСМС можно в 19 клиниках страны

1 Января 2023, 22:17

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Порядка 7,4 млрд тенге предусмотрено на оплату 7 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения в 2022 году. Как отметили в Фонде социального медицинского страхования, в этом году в рамках ОСМС эти услуги оказывают 19 медицинских организаций по стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФСМС.

В 2022 году на оказание услуг по ЭКО Фонд заключил договоры с 19 медицинскими организациями в 7 регионах Казахстана (города Астана, Алматы, Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Карагандинская области). Больше всего поставщиков в городе Алматы – 6.

Напомним, программа «Аңсаған сәби» стартовала с 2021 года. Она позволила увеличить количество квот на ЭКО. Если в 2020 году было проведено 1 033 протоколов ЭКО на сумму около 1 млрд тенге, то в следующем, благодаря реализации программы, их количество выросло до 7 000 услуг стоимостью 6,7 млрд тенге. По итогам 9 месяцев 2022 года было проведено 5,8 тысячи циклов ЭКО.

Как получить ЭКО за счет ОСМС

1. Пациент самостоятельно выбирает себе медицинскую организацию, которая оказывает услуги по вспомогательным репродуктивным технологиям в рамках ОСМС.

2. После этого обращается к своему участковому врачу по месту прикрепления для получения заключения комиссии высокотехнологичных медицинских услуг (ВТМУ).

3. Участковый врач включает пациента в электронный регистр диспансерных больных (ЭРДБ), страдающих бесплодием.

4. После соответствующего обследования и установления причин бесплодия в течение 12 месяцев, на основании заключения профильного специалиста участковый врач направляет документы пациента в комиссию по высокотехнологичным медицинским услугам для решения вопроса о проведении вспомогательных репродуктивных технологий за счет ОСМС.

5. При принятии положительного решения пациент проводится в портале Бюро госпитализации с прикреплением полного пакета документов.

6. Ему сообщают дату и время начала получения услуг.

7. Медицинские организации, оказавшие услуги с использованием технологий ВРТ в лечении бесплодия, вносят данные в медицинскую информационную систему.

При возникновении вопросов можно задать их в своей поликлинике, обратившись в Службу поддержки пациента. Если помочь на месте вам не смогли, то можно направить обращение в Фонд социального медицинского страхования по удобному каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.

Эти же инструменты позволяют проверить статус застрахованности. Также проверить свой статус в системе медицинского страхования и узнать о произведенных платежах можно посредством государственной услуги «Информация о медицинских услугах и о перечисленных суммах в ОСМС» на сайте электронного правительства РК egov.kz в разделе «Здравоохранение».

Фото: elements.envato.com