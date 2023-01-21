Пройти бесплатное обследование на рак шейки матки предлагают жительницам СКО

21 Января 2023, 18:00

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области онкологический диспансер ежегодно проводит день открытых дверей. 28-го января жительницы региона смогут без записи и направлений обследоваться на рак шейки матки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации медучреждения, дни открытых дверей проводят для того, чтобы выявить болезнь на ранних стадиях и предотвратить ее. 28-го января с 9 до 13 часов врачи-онкогинекологи будут проводить осмотр и по показаниям направлять пациенток на УЗИ либо назначать цитологическое исследование.

«Январь считается месяцем осведомленности о раке шейки матки. Это заболевание занимает 7-е место среди самых распространенных видов рака в мире и 4-е место среди самых распространенных раков у женщин. При этом заболевание излечимо, если начать бороться с ним на ранних стадиях, поскольку рак прогрессирует медленно», - проинформировали в онкоцентре.

В Северо-Казахстанской области на учете в онкодиспансере по различным видам заболевания состоят 10 460 человек. Из них 544 женщины страдают раком шейки матки. 77 из них поставили на учет в прошлом году. Скончались в 2022-м году от этого заболевания 11 человек.

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