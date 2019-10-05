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Пройти бесплатно краткосрочное профобучение могут безработные в столице

5 Октября 2019 08:20
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Пройти бесплатно краткосрочное профобучение могут безработные в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бесплатное краткосрочное профессиональное обучение по самым востребованным на рынке труда специальностям организует столичный центр занятости населения для безработных, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

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Курсы проводятся в рамках реализации Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек». Всего краткосрочным профессиональным обучением в 2019 году планируется охватить около тысячи человек.

На сегодня на обучение направили 711 участников программы в 11 учебных заведений по 18 специальностям. 247 человек уже завершили курсы, 109 из них трудоустроены. Также комиссия одобрила выдачу 289 грантов на реализацию новых бизнес-идей. В период обучения участникам выплачивается стипендия в размере 16 759 тенге ежемесячно.

Согласно корректировке плана Министерством труда и социальной защиты населения установлен дополнительный плановый показатель по краткосрочному профессиональному обучению 450 человек, в данный момент для формирования групп ведется предварительная запись. Обучение проводится по таким специальностям, как бухгалтер, слесарь-сантехник, повар, пекарь, кондитер, веб-дизайн, администратор, швея, портной, воспитатель дошкольной организации, массажист, парикмахер, специалист в сфере кибербезопасности, анимация и видеографика, электросварщик, педагог дополнительного образования, автоэлектрик, слесарь по ремонту автомобилей, агент по операциям с недвижимостью и другой собственностью (риелтор), дезинфектор, специалист по госзакупу, менеджер по продажам, видеоинженер оператор, музыкотерапевт, иглотерапевт, эксперт-оценщик, сурдопереводчик (жестовый язык), визажист.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Образование, Социальная поддержка, Акимат,
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