Проявляют ли зарубежные страны интерес к казахстанской вакцине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На онлайн-брифинге министр здравоохранения РК Алексей Цой пояснил, сколько стран проявили интерес к казахстанской вакцине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно, лекарственная безопасность страны сформирована от того объема производства, которое есть внутри страны. К сожалению, в Казахстане традиционно не было завода по производству вакцин. Появилась пандемия, началась активная проработка, сейчас завершается строительство первого казахстанского вакцинного завода. Нам удалось адаптировать площадку под «Спутник V». Чем раньше привьем население, тем быстрее мы от этих ограничительных мер отойдем», - сказал министр.

Что касается продвижения, ведомство планирует заниматься этим вопросом. Для того чтобы продвигать вакцину, нужно получить полноценные результаты клинических исследований, потому что все страны в первую очередь запрашивают параметры клинических исследований, проверяют их на эффективность и после этого уже определяются по заявкам.

«Уже сейчас есть ряд стран, которые к нам обратились с интересом, но они все ждут результаты клинических исследований. Поэтому хочу заверить, по мере выпуска отечественной вакцины в первую очередь будет обеспечен рынок Казахстана», - подчеркнул Алексей Цой.

Он также отметил, что пока не насытим внутреннюю потребность, на внешние рынки выходить не будем.

«После того, как увидим, что мы покрыли свою потребность, дальше можно будет говорить о том, чтобы передавать ее на внешние рынки. Хотя интерес есть. Доверие к Институту проблем биологической безопасности высокий. Потенциал есть, ученые сильные, сама база модифицирована. Конечно, мы в большом ожидании результатов. В принципе наши ученые идут в ногу со временем. Почему такая задержка на несколько месяцев по нашей вакцине? Это связано с тем, что в Казахстан коронавирус пришел в марте, тогда как в других странах штамм вируса был выявлен уже в декабре, январе. Мы на три месяца позже получили вирус. Разницы между клиническими исследованиями нет. Мы идем по тем же хронологиям», - заключил Алексей Цой.

Ранее сообщалось, что по российской вакцине «Спутник V» для производства внутри Казахстана выделено два миллиона доз, выпуск же казахстанской вакцины ориентировочно планируется довести до 10 млн доз.

Напоним, казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Между тем казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.