Проявите правовую грамотность и реализуйте свое избирательное право – ЦИК РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как известно, 10 января 2021 года пройдут очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихата Республики Казахстан. В связи с этим, Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан выступила с обращением к избирателям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если Вы гражданин Республики Казахстан, достигший на день голосования 18-летнего возраста и обладаете активным избирательным правом, Вы имеете право избирать депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан. Гарантией реализации конституционного права на участие в выборах является наличие Вас в списках избирателей. Список избирателей составляют местные исполнительные органы», - говорится в обращении ЦИК.

Ваша регистрация по месту жительства на территории конкретного избирательного участка является основанием для включения Вас в список избирателей. Границы избирательных участков публикуются в местных средствах массовой информации не позднее 5 ноября 2020 года.

Каждый избиратель вправе зарегистрироваться в качестве избирателя в соответствующем местном исполнительном органе с момента назначения выборов. В случае, если Вам не позже чем 10 декабря 2020 года стало известно о том, что Вы не будете иметь возможность прибыть в день выборов в помещение для голосования по месту регистрации, Вы вправе по месту своего пребывания обратиться в акимат с письменным заявлением о включении Вас в соответствующий список избирателей.

«Если Вы находитесь в населенном пункте вне постоянного места своей регистрации и имеете временную регистрацию по месту жительства, Вы вправе не позже чем 10 декабря 2020 года обратиться в акимат по месту своего временного нахождения с письменным заявлением о включении в список избирателей того избирательного участка, на котором Вы будете голосовать в день выборов», - напомнила Центральная избирательная комиссия.

В ЦИКе призывают избирателей проявить правовую грамотность и реализовать свое избирательное право. Поэтому необходимо своевременно принять юридически значимые действия по включению себя в списки избирателей.

С 26 декабря 2020 года избирателям предоставляется возможность проверить данные о себе в списке избирателей на своем избирательном участке.