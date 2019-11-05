Прояснить судьбу репрессированных педагогов помогли в архиве ДП Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Благодарность сотрудникам специального государственного архива информационно-аналитического центра департамента полиции Жамбылской области выражают граждане за помощь в восстановлении исторической памяти, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу правоохранительного ведомства.

«На имя начальника департамента полиции Жамбылской области пришло благодарственное письмо от сотрудников филиала АО «НЦПК «Өрлеу» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Жамбылской области», - сообщили в пресс-службе ведомства. - В успешном поиске пятерых некогда репрессированных педагогов Жамбылской области им помогли специалисты специального государственного архива информационно-аналитического центра департамента полиции. Наш архив хранит немало бесценных документов прошлой эпохи о бывших сотрудниках правоохранительных органов, репрессированных, репатриантах, а также военнопленных, попавших в плен фашистской Германии в период Великой Отечественной войны».

Отмечается, что сотрудники НЦПК «Өрлеу» высоко оценили профессионализм сотрудников архива жамбылской полиции и высказали им теплые слова признательности за проделанную кропотливую работу.

«Только в этом году архивом департамента полиции области подготовлено более 350 архивных справок по поступившим запросам от физических и юридических лиц. Каждый запрос выполняется с особой тщательностью и ответственностью, что отмечают их получатели», - уточнили в ведомстве.

«Сегодня специальные государственные архивы органов внутренних дел оказывают государственную услугу «Выдача архивных справок, копий архивных документов в пределах специального государственного архива МВД РК и его территориальных подразделений. Для получения архивных справок, копий документов гражданин должен подать письменное заявление в произвольной форме, предоставив документы, подтверждающие родство. В соответствии со статьей 16 Закона полностью реабилитированные граждане либо их представители, а в случае их смерти - родственники, имеют право на ознакомление с материалами прекращенных уголовных или административных дел, а также на получение сохранившихся в данных делах рукописей, фотографий и других личных документов», - пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области

Напомним, в 2014 году органы внутренних дел страны приняли из органов национальной безопасности более 176 тысяч единиц хранения архивных документов. В их числе разнообразные уголовные дела, касающиеся репрессированных граждан, бывших военнопленных и репатриированных из Германии граждан бывшего СССР. Министерством внутренних дел на ведомственном портале создан сервис «Мемориал», где можно получить информацию о репрессированных лицах, материалы по поиску и реабилитации лиц, являющихся жертвами массовых политических репрессий.