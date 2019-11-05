+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 3 °С
USD 388.19 EUR 433.41
RUB 6.14 CNY 55.24
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Прояснить судьбу репрессированных педагогов помогли в архиве ДП Жамбылской области

5 Ноября 2019 13:06
Поделиться:
Прояснить судьбу репрессированных педагогов помогли в архиве ДП Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Благодарность сотрудникам специального государственного архива информационно-аналитического центра департамента полиции Жамбылской области выражают граждане за помощь в восстановлении исторической памяти, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу правоохранительного ведомства.

Новости по теме

Активным участникам конкурса «Читай книги, стань духовно богатым!» вручены сертификаты в столице
В Туркестане появится не уступающий прославленным музеям мира новый археологический парк В Туркестане прошла встреча с участниками проекта «Духовный караван» В Костанае Совет матерей обсудил вопросы расширения деятельности института семьи

«На имя начальника департамента полиции Жамбылской области пришло благодарственное письмо от сотрудников филиала АО «НЦПК «Өрлеу» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Жамбылской области», - сообщили в пресс-службе ведомства. - В успешном поиске пятерых некогда репрессированных педагогов Жамбылской области им помогли специалисты специального государственного архива информационно-аналитического центра департамента полиции. Наш архив хранит немало бесценных документов прошлой эпохи о бывших сотрудниках правоохранительных органов, репрессированных, репатриантах, а также военнопленных, попавших в плен фашистской Германии в период Великой Отечественной войны».

Отмечается, что сотрудники НЦПК «Өрлеу» высоко оценили профессионализм сотрудников архива жамбылской полиции и высказали им теплые слова признательности за проделанную кропотливую работу.

«Только в этом году архивом департамента полиции области подготовлено более 350 архивных справок по поступившим запросам от физических и юридических лиц. Каждый запрос выполняется с особой тщательностью и ответственностью, что отмечают их получатели», - уточнили в ведомстве.

«Сегодня специальные государственные архивы органов внутренних дел оказывают государственную услугу «Выдача архивных справок, копий архивных документов в пределах специального государственного архива МВД РК и его территориальных подразделений. Для получения архивных справок, копий документов гражданин должен подать письменное заявление в произвольной форме, предоставив документы, подтверждающие родство. В соответствии со статьей 16 Закона полностью реабилитированные граждане либо их представители, а в случае их смерти - родственники, имеют право на ознакомление с материалами прекращенных уголовных или административных дел, а также на получение сохранившихся в данных делах рукописей, фотографий и других личных документов», - пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области

Напомним, в 2014 году органы внутренних дел страны приняли из органов национальной безопасности более 176 тысяч единиц хранения архивных документов. В их числе разнообразные уголовные дела, касающиеся репрессированных граждан, бывших военнопленных и репатриированных из Германии граждан бывшего СССР. Министерством внутренних дел на ведомственном портале создан сервис «Мемориал», где можно получить информацию о репрессированных лицах, материалы по поиску и реабилитации лиц, являющихся жертвами массовых политических репрессий.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Жамбылская область, Рухани жаңғыру, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Галина Скрипник

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив