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Провожающих будут пускать в здание ж/д вокзалов

9 Июня 2020 10:21
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Провожающих будут пускать в здание ж/д вокзалов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов прокомментировал отдельные смягчения ограничительных мер на внутренних регулярных железнодорожных сообщениях в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

Ранее неоднократно отмечалось, что в случае отсутствия всплеска заболеваемости по коронавирусной инфекции, связанной с возобновлением пассажирских железнодорожных сообщений, будут поэтапно пересмотрены требования в сторону смягчения.

Со дня возобновления внутренних регулярных железнодорожных сообщений проведено анкетирование более 100 тысяч пассажиров. Среди пассажиров случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

В этой связи с 10 июня текущего года отменено требование – по недопуску провожающих граждан в здание железнодорожных вокзалов.

При этом необходимо строго соблюдать санитарно-карантинные требования, как социальная дистанция, масочный режим, ограничение движения пассажиров между вагонами и их скопления, усиленная дезинфекция и других.

Как и прежде, вход граждан в здание железнодорожных вокзалов будет только после бесконтактной термометрии.

Также с 10 июня этого года возобновляется работа вагонов-ресторанов и вагонов-баров в пассажирских поездах (электропоездах) способом доставки по предварительному заказу пассажирам, при условии строгого соблюдения санитарно-дезинфекционного режима и других ограничительных мер.

В случае несоблюдения пассажирами на железнодорожном транспорте санитарно-карантинных мер они будут вновь ужесточены.

Ранее сообщалось, что с 1 июня запущено поэтапное возобновление внутреннего железнодорожного сообщения с учетом соблюдения требований главного государственного санитарного врача на транспорте.
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Ключевые слова: Транспорт, Общество,
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