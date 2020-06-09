Провожающих будут пускать в здание ж/д вокзалов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов прокомментировал отдельные смягчения ограничительных мер на внутренних регулярных железнодорожных сообщениях в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

Ранее неоднократно отмечалось, что в случае отсутствия всплеска заболеваемости по коронавирусной инфекции, связанной с возобновлением пассажирских железнодорожных сообщений, будут поэтапно пересмотрены требования в сторону смягчения.

Со дня возобновления внутренних регулярных железнодорожных сообщений проведено анкетирование более 100 тысяч пассажиров. Среди пассажиров случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

В этой связи с 10 июня текущего года отменено требование – по недопуску провожающих граждан в здание железнодорожных вокзалов.

При этом необходимо строго соблюдать санитарно-карантинные требования, как социальная дистанция, масочный режим, ограничение движения пассажиров между вагонами и их скопления, усиленная дезинфекция и других.

Как и прежде, вход граждан в здание железнодорожных вокзалов будет только после бесконтактной термометрии.

Также с 10 июня этого года возобновляется работа вагонов-ресторанов и вагонов-баров в пассажирских поездах (электропоездах) способом доставки по предварительному заказу пассажирам, при условии строгого соблюдения санитарно-дезинфекционного режима и других ограничительных мер.

В случае несоблюдения пассажирами на железнодорожном транспорте санитарно-карантинных мер они будут вновь ужесточены.