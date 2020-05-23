Провожающие могут пройти в здания аэропортов с 25 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов прокомментировал смягчение санитарно-карантинных требований на внутренних авиасообщениях, передает МИА «Казинформ».

Как ранее отмечалось, по мере возобновления внутренних авиарейсов, поэтапно будут пересматриваться требования в сторону смягчения с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции на воздушном транспорте.

Проводимый специалистами санитарно-карантинных пунктов мониторинг по соблюдению ограничительных мер свидетельствует, что введённые карантинные требования строго соблюдаются как пассажирами, так и персоналом в здании аэропорта и на борту воздушного судна.

С учётом обеспечения администрацией аэропорта санитарно-карантинных требований, таких как социальная дистанция, масочный режим, усиленная дезинфекция и других - исключено требование по « не допуску провожающих « в здание аэропорта с 25 мая текущего года.

Следует отметить, что службой собственной безопасности аэропорта будет проводиться бесконтактная термометрия всех граждан при входе в здание аэропорта, при этом обязательно наличие маски.

В условиях соблюдения жестких санитарно-карантинных мер в терминале аэропорта работают объекты общественного питания и торговли.

Как сообщалось ранее, с 25 мая текущего года все аэропорты Казахстана будут открыты к выполнению регулярных внутренних рейсов, что будет способствовать возобновлению маршрутов на внутреннем авиарынке.

Ранее сообщалось о том, что 1 мая возобновилось авиасообщение между столицей и Алматы. Также было принято решение о возобновлении с 4 мая т. г. авиарейсов из Нур-Султана и Алматы в Кызылорду, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей. С 11 мая в Казахстане возобновляются полёты в Алматы и Нур-Султан, в Караганду, Актобе, Павлодар, Костанай, Кокшетау, Тараз, Талдыкорган. C 13 мая возобновлены внутренние авиарейсы еще с 7 городами страны. С 25 мая возобновляются внутренние авиарейсы из Атырау.

Кроме того, с 11 мая исключено требование наличия справки на коронавирус на авиарейсах.