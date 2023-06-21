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Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Июня 2023, 11:06
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Комитет Национальной безопасности выявил с начала года 150 случаев подделки документов среди иностранцев и граждан Казахстана, передает МИА «Казинформ».

Пограничная служба КНБ Республики Казахстан продолжает работу по обеспечению пограничной безопасности государства.

«С начала года выявлено 150 фактов использования поддельных и чужих документов иностранцами (граждан Индии, Нигерии, Таджикистана, Узбекистана и России) и гражданами Республики Казахстан. Установлено 233 лица, имеющих двойное гражданство. Предотвращено более 300 случаев незаконного перемещения валюты на общую сумму свыше 2,5 млрд тенге», - сообщили в пресс-службе Комитета.

Также пресечено 153 попытки провоза оружия и боеприпасов. «Подозреваемые в данных правонарушениях лица преданы в территориальные подразделения МВД и КГД для дальнейшего разбирательства.

За нарушение миграционного законодательства РК привлечено к административной ответственности более 8 тысяч человек», - дополнили в пресс-службе Комитета.


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