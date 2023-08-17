Проводятся сложные спасательные и восстановительные работы на Гавайях

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – О сложной спасательно-поисковой и восстановительной работе на Гавайях рассказала глава Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Динна Крисуэлл, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Администрация Байдена мобилизовала усилия всего правительства по незамедлительному реагированию на пожары в Мауи.

Американский чиновник отметила, что ситуация на острове остается сложной, поисково-спасательные службы FEMA продолжают работать в тесном взаимодействии с местными органами власти.

На ликвидацию последствий стихийного бедствия направлено более 700 человек, из которых более 600 уже находятся на острове.

В зону стихийных бедствий уже направлены две бригады в партнерстве с Американским Красным Крестом и волонтерской организацией «United Way» для оказания медицинской помощи, предоставления продуктов питания, воды, гигиенических наборов и других необходимых вещей первой необходимости.

В пострадавших районах для обнаружения пропавших без вести людей привлечены около 40 кинологических поисковых групп, в дополнение к сотням поисково-спасательным подразделениям.

Власти США выделили пострадавшим помощь в размере 2,3 млн долларов и одобрили более 1300 обращений для получения помощи.

Запущена программа по обеспечению временным жильем и оказанию финансовой поддержки в критических ситуациях для выживших. Осуществляется регистрация пострадавших в FEMA через веб-сайт (DisasterAssistance.gov) и по телефону (1-800-621-3362).

30 специалистов-патологоанатомов из Министерства здравоохранения и социальных служб уже находятся на Мауи, к которым скоро присоединятся эксперты из Министерства обороны США для помощи в идентификации погибших людей.

Агентством по охране окружающей среды и Инженерным корпусом армии США организована работа по очистке территории пострадавших районов.

Ситуация на Гавайях находится на контроле у президента США Дж.Байдена, которому постоянно докладывают о ходе спасательных и восстановительных работ.