Проводников поездов штрафуют за курение
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские оштрафовали четырех сотрудников железнодорожных организаций за административные правонарушения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.
«С начала текущего года транспортными полицейскими страны за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечено более 28 400 граждан, в том числе за нарушение запрета курения в отдельных общественных местах – 1 849», - отметил начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.
По словам О. Бекиева при проверке пассажирского поезда сообщением «Костанай-Алматы» сотрудники 1-ой роты Батальона по сопровождению пассажирских поездов установили двух проводников данного поезда, куривших сигареты в общественных местах.
Чуть позже за курение в отдельных общественных местах были задержаны и оштрафованы двое женщин - мойщиц вагонов.
«В отношении вышеуказанных лиц составлены административные протокола по ч.1 ст. 441 КоАПРК (Нарушение запрета потребления табачных изделий в отдельных общественных местах) и наложены административные взыскания в виде штрафа 15 МРП в сумме 41 670 тенге каждому.
Общая сумма административных штрафов составила свыше 166 680 тенге», - добавил полковник полиции.
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