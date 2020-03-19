Проводники поездов провозили безбилетников за определенную плату в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области общественники проверили, можно ли проехать без билета на поезде и как работают перекупщики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На онлайн-брифинге руководитель проектного офиса «Қызылжар-адалдық алаңы» Амангельды Сатанов рассказал, что посредников при продаже билетов на вокзале в Петропавловске не обнаружили. Очередей не было, билеты были в свободной продаже. Видимо, на ситуацию повлиял режим ЧП, объявленный в стране.

Чего не скажешь о безбилетном проезде. Проводники по-прежнему соглашаются провозить людей без официально купленных билетов и порой даже не смотрят на документы.

«В ходе разговора «тайного покупателя» с проводниками вагонов поезда №706, выяснилось, что можно доехать до Кокшетау за 5 тысяч тенге, а до Алматы - за 15 тысяч тенге. На следующий день «тайный покупатель» договорился проехать без документов и билета до Алматы. В ходе диалога проводник посоветовался с напарником и в процессе обсуждения цены согласился на снижение с 20 до 15 тысяч тенге», - рассказал А.Сатанов.

До Кызылорды на поезде №076 «тайный покупатель» договорился уехать без билета и документов за 10 тысяч тенге. Проводник всего лишь спросил фотографию удостоверения личности, и после обещания выслать ее на телефон согласился провести пассажира.

«Согласно отчетным данным, с начала года проверено 17 поездов, выявлено 15 безбилетных пассажиров и другие нарушения, в том числе по санитарным нормам – 7. Всего было составлено 11 административных протоколов по нарушению правил перевозок пассажиров и багажа. К административной ответственности привлекается только проводник за провоз безбилетного пассажира. Пассажира высаживают на тарифной станции для покупки билетов», - сказал А.Сатанов.