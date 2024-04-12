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    21:15, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Проводники поезда «Павлодар-Туркестан» приняли роды у пассажирки

    малыш
    Фото: Pixabay

    На пути из Павлодара в Туркестан у пассажирки поезда начались роды. На свет появилась девочка, которую назвали Мереке. Роды принимали проводники, передает корреспондент агентства Kazinform.

    поезд
    Фото: ДЧС Павлодарской области

    На ближайшей станции молодую маму и малышку уже ждала бригада скорой помощи.

    - 10 апреля в 16:30 в поезде №46, следующем из Павлодара в Туркестан, у молодой мамы Зейнеп Абдукаримовой в пути внезапно начались роды. Женщину сопровождала ее мама. Проводники поезда Анар Амандыкова и Назерке Талгарбаева оказали первую помощь, создали в вагоне все необходимые условия и благополучно приняли роды. На станции Сары-Шаган новорожденную вместе с мамой передали врачам, - рассказали в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы».

    Как сообщили в КТЖ, работники поездных бригад умеют оказывать первую помощь и учились, как действовать в нестандартных ситуациях. За последние 3 года в казахстанских поездах родились 13 малышей.

    Теги:
    Дети КТЖ Железная дорога Новорожденный Павлодарская область
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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