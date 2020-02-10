Проводница приняла роды у пассажирки поезда «Актобе - Алматы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В пассажирском поезде № 34 сообщением «Актобе - Алматы» 5 февраля на свет появился мальчик, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

На участке «Бершугир - Кайдауыл» в пути следования поезда у пассажирки третьего вагона Балжан Шерниязовой начались схватки. Начальник поезда Нуржан Тапаев принял необходимые меры для оказания помощи роженице: вызвал на ближайшую станцию скорую помощь, по системе громкоговорящей связи попросил помощи у пассажиров, имеющих медицинское образование. Так как в поезде не нашлось пассажиров с медицинским образованием, то проводник вагона №9 Галия Турсыматкызы сама приняла роды у пассажирки.

На станции Шалкар Балжан Шерниязова вместе с новорожденным малышом были переданы работникам медицинской службы.

Галия Турсыматкызы начала свою трудовую деятельность в железнодорожной отрасли с 2007 года багажным кассиром, в 2012 году выбрала профессию проводника пассажирского поезда в филиале «Экспресс», а уже с мая 2018 года работает проводником в региональном филиале «Западный» АО «Пассажирские перевозки».

В настоящее время роженица и малыш чувствуют себя хорошо.