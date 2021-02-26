Проводивших ПЦР-тестирование в ходе выборов медиков наградили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ -В Атырау наградили медиков, проводивших ПЦР-тестирование в ходе выборов в Мажилис Парламента РК 10 января. 33 медицинских работника, задействованных в организации парламентских выборов в регионе, получили благодарственные письма от имени акима области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В преддверии Дня благодарности, который отмечается в стране 1 марта, в Атырау в областной больнице прошла церемония награждения медицинских работников, принимавших участие в проведении ПЦР-тестов. Процедура была обязательной для наблюдателей, членов избирательной комиссии, а также для доверенных лиц.

«За несколько дней до выборов в области было открыто 42 пункта забора анализов, в трех лабораториях было проведено свыше 5 000 ПЦР-тестов. В процессе участвовали медики, как частных, так и государственных учреждений. Сегодня они получили благодарственные письма от имени акима области», - сообщил руководитель управления здравоохранения Атырауской области Асхан Байдувалиев.

Напомним, что парламентские выборы в Казахстане состоялись 10 января текущего года. Весь процесс голосования проходил при строгом соблюдении санитарных мер.