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Проводится проверка факта обжалования процедур закупа медтехники для онкоцентров - Минздрав

12 Ноября 2019 13:47
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Проводится проверка факта обжалования процедур закупа медтехники для онкоцентров - Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минздравом РК проводится проверка факта обжалования процедур закупа медтехники для онкоцентров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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По данным ТОО «СК-Фармация» в тендере на поставку 12-ти медицинских изделий принимали участие 3 потенциальных поставщика.

«Первый тендер не состоялся ввиду непредставления потенциальными поставщиками документов, подтверждающих разрешение на ввоз и последующую эксплуатацию на территории Республики Казахстан медицинских изделий, 19 сентября ТОО «СК-Фармация» тендер был объявлен повторно и 30 октября подведены итоги.

Однако в связи, с обращением о несогласии с итогами тендера одного из потенциальных поставщиков, Министерством здравоохранения принято решение о проведении соответствующей проверки.

Заключение договоров приостановлено до окончания итогов проверки. Об итогах будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.

Отмечается, з акуп автоматизированных устройств центрального разведения химиотаргентных лекарственных средств и цитостатиков (далее – медицинские изделия) осуществляется в рамках реализации Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями в Республике Казахстан на 2018 – 2022 годы.

Закуп медицинских изделий в соответствии с Правилами закупа (утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729) осуществляется единым дистрибьютором ТОО «СК-Фармация».

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Ключевые слова: Здравоохранение,
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