Проводится проверка факта обжалования процедур закупа медтехники для онкоцентров - Минздрав
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минздравом РК проводится проверка факта обжалования процедур закупа медтехники для онкоцентров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным ТОО «СК-Фармация» в тендере на поставку 12-ти медицинских изделий принимали участие 3 потенциальных поставщика.
«Первый тендер не состоялся ввиду непредставления потенциальными поставщиками документов, подтверждающих разрешение на ввоз и последующую эксплуатацию на территории Республики Казахстан медицинских изделий, 19 сентября ТОО «СК-Фармация» тендер был объявлен повторно и 30 октября подведены итоги.
Однако в связи, с обращением о несогласии с итогами тендера одного из потенциальных поставщиков, Министерством здравоохранения принято решение о проведении соответствующей проверки.
Заключение договоров приостановлено до окончания итогов проверки. Об итогах будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.
Отмечается, з акуп автоматизированных устройств центрального разведения химиотаргентных лекарственных средств и цитостатиков (далее – медицинские изделия) осуществляется в рамках реализации Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями в Республике Казахстан на 2018 – 2022 годы.
Закуп медицинских изделий в соответствии с Правилами закупа (утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729) осуществляется единым дистрибьютором ТОО «СК-Фармация».
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