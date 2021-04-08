Проводится ли мониторинговая работа в общественном транспорте столицы
«Это очень серьезный вопрос по транспортным объектам. Всегда мы говорим о том, что транспортные сообщения необходимы, но при этом запрет ставим на воскресные дни, чтобы можно провести обработку транспорта в обязательном порядке и соблюсти меры предосторожности. Но в самом автобусе естественно сложно соблюсти дистанцию, но при этом, рекомендуем всем в обязательном порядке носить маски. Это ответственность как перевозчика, так и в обязательном порядке всего нашего населения», - сказала Сархат Бейсенова.
В ходе онлайн-брифинга она также ответила на вопрос о том, почему в общественном транспорте не проводится мониторинговая работа.
«Проверить именно соблюдение санитарных требований в автобусах не представляется возможным, потому что проверки проводим на основании Предпринимательского кодекса с соблюдением всех требований санитарных норм. У нас к автоперевозкам нет санитарных норм, поэтому в законном порядке проверить не можем. Даем только рекомендательного характера - соблюдать меры ограничительного режима», - пояснила Сархат Бейсенова.