Проводится ли мониторинговая работа в общественном транспорте  столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему в общественном транспорте столицы не проводится мониторинговая работа? На этот вопрос ответила главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это очень серьезный вопрос по транспортным объектам. Всегда мы говорим о том, что транспортные сообщения необходимы, но при этом запрет ставим на воскресные дни, чтобы можно провести обработку транспорта в обязательном порядке и соблюсти меры предосторожности. Но в самом автобусе естественно сложно соблюсти дистанцию, но при этом, рекомендуем всем в обязательном порядке носить маски. Это ответственность как перевозчика, так и в обязательном порядке всего нашего населения», - сказала Сархат Бейсенова.

В ходе онлайн-брифинга она также ответила на вопрос о том, почему в общественном транспорте не проводится мониторинговая работа.

«Проверить именно соблюдение санитарных требований в автобусах не представляется возможным, потому что проверки проводим на основании Предпринимательского кодекса с соблюдением всех требований санитарных норм. У нас к автоперевозкам нет санитарных норм, поэтому в законном порядке проверить не можем. Даем только рекомендательного характера - соблюдать меры ограничительного режима», - пояснила Сархат Бейсенова.