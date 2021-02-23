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    11:29, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Проводится конкурс среди СМИ на лучший материал об инклюзивном образовании

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Корпоративный фонд «Болашақ» @bolashakcharity объявил о начале ежегодного конкурса на лучший материал по освещению инклюзивного образования среди журналистов и пользователей социальных сетей с призовым фондом 1 500 000 тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

    Конкурс проходит по 5 номинациям: лучшая телевизионная работа, лучший социальный ролик, лучшая печатная публикация, лучшая интернет-статья, лучший пост.

    Заявки принимаются до 1 марта 2021 года (включительно).

    С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте www.bolashakcharity.kz:

    http://bolashakcharity.kz/news/view/my-obyavlyaem-konkurs-na-luchshij-material-po-osveshcheniyu-inklyuzivnogo-obrazovaniya

    Конкурс проводится при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.

    Подробная информация по телефонам: 8 7172 500 618, +7 775 225 19 07.


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