Проводится конкурс среди СМИ на лучший материал об инклюзивном образовании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Корпоративный фонд «Болашақ» @bolashakcharity объявил о начале ежегодного конкурса на лучший материал по освещению инклюзивного образования среди журналистов и пользователей социальных сетей с призовым фондом 1 500 000 тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

Конкурс проходит по 5 номинациям: лучшая телевизионная работа, лучший социальный ролик, лучшая печатная публикация, лучшая интернет-статья, лучший пост.

Заявки принимаются до 1 марта 2021 года (включительно).

С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте www.bolashakcharity.kz:

http://bolashakcharity.kz/news/view/my-obyavlyaem-konkurs-na-luchshij-material-po-osveshcheniyu-inklyuzivnogo-obrazovaniya

Конкурс проводится при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.

Подробная информация по телефонам: 8 7172 500 618, +7 775 225 19 07.