Проводится конкурс на соискание ежегодной премии «Дарын»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20 мая 2021 года Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан объявило конкурс на соискание Государственной молодежной премии «Дарын», передает МИА «Казинформ».

Конкурс пройдет по 10 номинациям: «Литература», «Наука», «Дизайн и изобразительное искусство», «Журналистика», «Классическая музыка», «Общественная деятельность», «Спорт», «Театр и кино», «Эстрада», «Народное творчество».

На соискание премии претендуют граждане Республики Казахстан в возрасте до 29 лет на момент окончания приема заявок, являющиеся лауреатами международных и республиканских конкурсов, фестивалей и выставок, призерами и победителями спортивных соревнований республиканского и международного уровней.

Представление кандидатур на соискание премии производится государственными органами, творческими организациями и общественными объединениями.

Документы соискателей принимаются (бумажный вариант) до 10 августа 2021 года Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан по адресу: г. Нур-Султан, проспект Мәңгілік ел, 8, здание «Дом министерств» (14-подъезд), 8/7172/74-05-25, 8/7172/74-18-43 (8-701-170-46-54) и (электронный вариант) по эл. почте [email protected].

Более подробная информация (Правила присуждения Государственной молодежной премии «Дарын» и др.) доступна на официальном сайте Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан (qogam.gov.kz) в разделе «Молодежная политика».