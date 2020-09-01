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Проводить уроки на свежем воздухе рекомендовали школам Украины

1 Сентября 2020 06:30
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Проводить уроки на свежем воздухе рекомендовали школам Украины

КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - В условиях адаптивного карантина всем школам в новом учебном году рекомендовано проводить уроки на свежем воздухе. Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра образования Украины Сергей Шкарлет на пресс-брифинге, комментируя особенности нового учебного года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Укринформ».

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В частности, он заявил, что: проведение уроков на открытом воздухе - рекомендация для всех школ. 1 сентября не будут проводиться традиционные школьные линейки. Это позволит избежать скопления людей. 1 сентября для школьников будет проведен урок о жизни и учебе в новых условиях пандемии.

По словам главы Минобразования, в каждую школу отправили иллюстрированные информационные материалы с правилами обеспечения эпидемической безопасности: правила ношения масок, социальное дистанцирование, правила гигиены, измерение температуры персоналу.

Шкарлет подчеркнул, что в школьном транспорте, который довозит детей и учителей в школы, будут действовать особые правила: все в масках, ежедневный термометрический контроль водителей, дезинфекция дважды в день, количество пассажиров должно соответствовать количеству мест для сидения.

Глава МОН напомнил, что родители не должны обеспечивать школы средствами индивидуальной защиты и средствами для дезинфекции, защитные маски закупать не обязательно, можно использовать самодельные.

Если будут случаи нарушений или проблемы с обеспечением в школах, МОН призывает родителей и учителей информировать о нарушении местные органы власти и звонить на горячую линию Министерства образования.


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#Образование   #Украина   #Коронавирус  
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