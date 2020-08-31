Проводить совещания, ходить в походы и бассейны разрешили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области ослабили карантинные меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, поэтапное ослабление ограничительных мероприятий в регионе началось с 17 августа. Некоторые категории объектов возобновили деятельность при условии строгого соблюдения санитарных требований, объекты общественного питания - с 11.00 до 22.00.

По-прежнему запрещалось проведение массовых, спортивных, семейных мероприятий, деятельность объектов культуры, проведение конференций, выставок, форумов. Не допускалась работа баров, ночных и игровых клубов, караоке, фуд-кортов, кинотеатров, развлекательных заведений, бассейнов, городских и общественных пляжей. По-прежнему не работали религиозные организации. В прежнем режиме работали ТРЦ, торговые дома, крытые рынки, ЦОНы, магазины непродовольственных товаров, супермаркеты и продовольственные магазины, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, автостанции, автомойки и СТО, салоны красоты, парикмахерские.

По информации заместителя главного государственного санитарного врача Жамбылской области Неили Муликовой, в постановление от 14 августа «О поэтапном ослаблении ограничительных мероприятий на территории Жамбылской области» внесены изменения.

«Разрешено движение общественного автотранспорта, в том числе пригородных, межрайонных пассажирских перевозок в рабочие дни, - пояснила спикер. – Также разрешена деятельность объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек), библиотек, музеев с соблюдением установленных требований. Откроются религиозные объекты (мечети, церкви, соборы, синагоги и другое) с соблюдением установленных требований и без проведения коллективных мероприятий. Разрешена деятельности бассейнов по предварительной записи, в индивидуальном формате из расчета 5 кв. м зеркала воды на одного человека».

При этом в выходные дни продолжается ужесточение ограничительных мероприятий, подчеркнула спикер. Будет приостановлена работа общественного транспорта, ограничен выход на улицу лиц старше 65 лет, продолжается соблюдение масочного режима в помещениях, на транспорте, в местах скопления людей. Приостанавливается деятельность торговых домов, торговых сетей, торгово-развлекательных центров за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них. Это же относится к непродовольственным и продовольственным крытым рынкам, салонам красоты, парикмахерским, СПА-центрам, объектам, оказывающим косметологические услуги, фитнес-центрам и спортивно-оздоровительным центрам, бассейнам, тренажерным залам, спортивным комплексам, баням и саунам, аттракционам на открытом воздухе, религиозным объектам, детским и взрослым образовательным, коррекционным кабинетам и центрам.

Разрешено функционирование школ с контингентом от 5 до 180 человек, а также школ в отдаленной сельской местности без доступа к интернету с численностью детей в классах до 15 человек, в штатном режиме, без организации питания, с учетом эпидемиологической ситуации. В организациях образования с 181 учащимися и больше, обучение будет только в дежурных классах для предшкольных, 1-4 классов по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей с учетом эпидемиологической ситуации.

Разрешена деятельность спорткомплексов для индивидуальных и групповых тренировок с участием не более пяти человек.

Можно посещать особо охраняемые природные территории (государственные национальные природные парки, заповедники, резерваты и прочие) для индивидуальными и организованными группами не более 15 человек, с соблюдением масочного режима и дистанции не менее двух метров.

Разрешается проведение совещаний (заседаний) в очном режиме при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате.

Контролировать соблюдение карантинных мер, деятельность объектов будут специально созданные мониторинговые группы, уточнила спикер.

На сегодняшний день на территории Жамбылской области зарегистрировано 4081 случая (+2) коронавирусной инфекции, 3 569 выздоровели, 55 летальных исходов.