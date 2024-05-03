Проводить каждую неделю «Чистый четверг» предлагает депутат Парламента

— Я много езжу по дорогам. Некоторые шустрые люди совершенно спокойно выбрасывают из окон машин пустые бутылки, мусор, окурки. Не секрет, что в обществе до сих пор не сформировалась культура выбрасывания мусора в специально отведенных местах. Например, разложение пластика, стекла и полиэтиленовых пакетов происходит в течение 1000 лет. Это наносит большой вред природе, людям, будущим поколениям, — сказал Д. Мукаев, озвучивая свой депутатский запрос на имя Главы Правительства Олжаса Бектенова на пленарном заседании палаты.

Мажилисмен считает, что нужно принимать меры для формирования культуры чистоты, как в развитых странах.

— Для решения проблемы нужно мобилизовать население на очищение окружающей среды, превратить повседневную чистоту в образ жизни. Предлагаю сделать еще один день недели, а именно четверг, настоящим народным мероприятием под названием «Чистый четверг». Мы должны не принуждать людей, а создать условия для их добровольного участия из чувства заботы о родной земле. Только тогда мы научимся ценить труд наших сограждан, которые и днем, и ночью, в любую погоду очищают улицы. Для этого я призываю к участию в этом нашем общем деле известных людей, у которых миллионы читателей в социальных сетях, общественных активистов, всех жителей страны, — сказал депутат.