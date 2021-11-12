Проводили тренинги: деятельность финансовой пирамиды пресекли в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по Павлодарской области расследуется уголовное дело в отношении инвестиционной компании «Antares Limited» с признаками финансовой пирамиды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

«Сотрудники компании привлекали средства граждан путем проведения тренингов по инвестициям.

Участники тренингов перечисляли денежные средства на карточный счёт в «Kaspi Bank» сотрудника компании. В дальнейшем они получали доступ к электронной странице, на которую зачислялись виртуальные деньги.

За эти средства приобретался инвестиционный пакет с обещанной прибылью в 1% от суммы вклада в день. Выводились деньги только через продажу пакетов новым вкладчикам либо приобретение дополнительных инвестпакетов», - проинформировали в пресс-службе Агентства.









Кроме того, за привлечение нового вкладчика было предусмотрено вознаграждение в размере от 1 до 5% от суммы вклада, которые также выплачивались виртуальными деньгами.

Проводится досудебное расследование.

Агентство по финансовому мониторингу призывает воздержаться от участия в подобных сомнительных проектах.

Напомним, недавно в Туркестанской области пресечена деятельность финпирамиды, организованной в трех чатах в WhatsApp.