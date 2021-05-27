НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проводил ли акимат Алматинской области ревизию земель после крушения самолета Bek Air? На этот вопрос ответил аким Алматинской области Амандык Баталов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одно из первых поручений, которое мне дал Нурсултан Абишевич – навести порядок с землей. С первого дня начал над этим работать. Мы сделали ревизию еще раньше. Но я не могу отобрать те земли, которые уже выделены, тем более в охранной земле. Любое инженерное сооружение имеет охранную зону. Таких нарушений выявили много. Например, линии высоковольтные. Это охранная зона. Там образуется магнитное поле. Там вообще нельзя жить. Мы сразу выделили деньги, сделали ревизию, разработали электронную карту, сейчас у нас на сегодняшний день она актуализирована. Каждый может посмотреть: используется ли эта земля или нет, поливная ли, какие крупные инвестиционные проекты есть. Мы даже внедрили подземные коммуникации, какие кабельные линии проходят», - прокомментировал Амандык Баталов.

На сегодняшний день практически остановлены нарушения по земле.

«Каждый год выявляем, возвращаем часть земель в государственную собственность, дальше пускаем их в эксплуатацию. Эта работа находится на жестком контроле», - отметил аким региона.

Также в ходе брифинга журналист задался вопросом: «После крушения самолета Bek Air близ Алматы выявилось, что земли на данной территории были незаконно проданы. По этому вопросу проходил суд. Теперь перейдут ли эти земли во владение государству?».

«Сейчас суд завершается. Это называется зоной отчуждения, где нельзя ничего строить. Могу заверить, что теперь никакие дома не будут строиться на этой территории. Вопрос возвращения земель решит суд. Все решится судом», - ответил Амандык Баталов.

Напомним, 27 декабря 2019 года самолет авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, далее произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69.

51 пострадавший госпитализирован в городские больницы: Больницу скорой неотложной помощи, Алматинскую многопрофильную клиническую больницу, в Центр детской неотложной помощи. В городскую клиническую больницу №4 поступил 21 человек. Двое скончались в первые два часа по прибытию в клинику, полученные травмы были не совместимы с жизнью. Остальные 19 человек были стабилизированы и выписаны на амбулаторное лечение.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.