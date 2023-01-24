Провести все конкурсы в первом квартале поручил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров поручил акимам районов провести все конкурсы госзакупок в первом квартале, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы главы региона, вопрос обсуждали на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и противодействию коррупции. Контролировать своевременность проведения конкурсов А. Сапаров поручил своему заместителю Сатжану Аблалиеву.

В декабре прошлого года на встрече с жителями Петропавловска аким области отмечал, что подходы к определению подрядчика должны быть строгими и к составлению техспецификации госорганы должны относиться со всей ответственностью.

Рассматривала комиссия вопросы о состоянии преступности за прошлый год, результаты работы по внедрению сервисной модели полиции, об итогах деятельности по противодействию коррупции за 2022 год и об итогах внешнего анализа коррупционных рисков в сфере жилищно-коммунального хозяйства, автодорог и пассажирских перевозок.

Проводить заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и противодействию коррупции в регионе будут ежеквартально.

Фото пресс-службы акима области