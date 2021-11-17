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Провести в Нур-Султане Глобальный форум по ядерному нераспространению и разоружению предложил Елбасы

17 Ноября 2021 16:37
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Провести в Нур-Султане Глобальный форум по ядерному нераспространению и разоружению предложил Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев предложил провести в столице Казахстана Глобальный форум по ядерному нераспространению и разоружению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мировое сообщество должно объединиться перед лицом ядерной угрозы. Уже давно назрела необходимость выработки реально работающего механизма ядерного нераспространения. Особая ответственность здесь лежит на странах ядерной пятерки. Несколько лет назад, а именно на конференции «Азия-Европа» я уже предлагал разработать пошаговый план всеобъемлющего сокращения стратегических наступательных вооружений с участием всех ядерных государств, который мог бы быть принят под эгидой ООН», - сказал Нурсултан Назарбаев на заседании «АСТАНА КЛУБ-2021».

По словам Елбасы, план должен включать жесткие санкции против приобретения и распространения оружия массового уничтожения.

«В этом контексте особое значение приобретает деятельность Глобального Альянса лидеров за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия, который поддержан 70 известными мировыми политиками. Думаю, что Альянс может стать центральной площадкой и движущей силой для обсуждения и составления предложенного мною плана», - отметил Нурсултан Назарбаев.

«В этой связи предлагаю провести в столице Казахстана Глобальный форум по ядерному нераспространению и разоружению. При президентстве г-на Обамы, каждый год мы встречались на эту тематику, и обсуждали эти вопросы. Сейчас такой площадки нет. Я предлагаю возобновить», - заключил Елбасы.


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#Безопасность   #Первый Президент - Елбасы   #Ядерное оружие   #АСТАНА КЛУБ-2021  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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