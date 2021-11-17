Провести в Нур-Султане Глобальный форум по ядерному нераспространению и разоружению предложил Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев предложил провести в столице Казахстана Глобальный форум по ядерному нераспространению и разоружению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мировое сообщество должно объединиться перед лицом ядерной угрозы. Уже давно назрела необходимость выработки реально работающего механизма ядерного нераспространения. Особая ответственность здесь лежит на странах ядерной пятерки. Несколько лет назад, а именно на конференции «Азия-Европа» я уже предлагал разработать пошаговый план всеобъемлющего сокращения стратегических наступательных вооружений с участием всех ядерных государств, который мог бы быть принят под эгидой ООН», - сказал Нурсултан Назарбаев на заседании «АСТАНА КЛУБ-2021».

По словам Елбасы, план должен включать жесткие санкции против приобретения и распространения оружия массового уничтожения.

«В этом контексте особое значение приобретает деятельность Глобального Альянса лидеров за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия, который поддержан 70 известными мировыми политиками. Думаю, что Альянс может стать центральной площадкой и движущей силой для обсуждения и составления предложенного мною плана», - отметил Нурсултан Назарбаев.

«В этой связи предлагаю провести в столице Казахстана Глобальный форум по ядерному нераспространению и разоружению. При президентстве г-на Обамы, каждый год мы встречались на эту тематику, и обсуждали эти вопросы. Сейчас такой площадки нет. Я предлагаю возобновить», - заключил Елбасы.