Провести тщательное расследование трагедии в Алматы призвали депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК призвали правоохранительные органы провести тщательное расследование трагедии в Алматы при выселении должника банка, передает коррепондент МИА «Казинформ».

«Два дня назад в Алматы произошла трагедия, при выселении должника банка были убиты пять человек. Наша фракция выражает свои глубокие соболезнования родным и близким жертв трагедии. Мы осуждаем насилие в любой форме, а тем более убийство людей. Призываем правоохранительные органы провести тщательное расследование и выявить все обстоятельства этого расстрела, тем более что по убийце появилась информация о предыдущих правонарушениях», - отметил депутат от фракции «Ак жол» Андрей Линник, озвучивая депутатский запрос в адрес первого заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова на пленарном заседании палаты.

Мажилисмен продолжил, что в то же время, ряд обстоятельств этой драмы требуют отдельного изучения не только со стороны полиции, но и со стороны финансовых регуляторов.

«Известно, что причиной трагедии стал спор несостоятельного должника с банком за единственное жильё. По информации из открытых источников, при долге в 121 млн. тенге, банк изъял у должника нежилое помещение с земельным участком оценочной стоимостью в 184 млн. тенге, которое при изъятии банк переоценил в 96 млн тенге, то есть в два раза меньше!. А в дополнение к этому имуществу банк решил изъять и жилой дом должника. И после нескольких лет добился своего, выбрасывая на улицу и лишая единственного жилья не только должника, но и его несовершеннолетних детей», - пояснил Андрей Линник.

По его словам, с подобным однобоким толкованием сталкиваются тысячи граждан, рискнувших заняться предпринимательством или просто бравших кредиты.

Напомним, 20 сентября, около 17 часов, владелец одного из частных домов в микрорайоне Акбулак Алатауского района устроил стрельбу при выселении его из дома судоисполнителями. После ознакомления с судебным решением, выселяемый житель забежал домой и из огнестрельного оружия открыл огонь. В результате пять человек, в том числе двое участковых инспекторов полиции и судоисполнитель, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались. Один из погибших был новым владельцем имущества.

Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований. Возбуждено уголовное дело по статье 99 часть 2 пункт 1 - «Убийство в отношении двух и более лиц».

Наказание за данное преступление предусмотрено законом до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение под стражу. Подозреваемый обезврежен и задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети. Видео задержания подозреваемого появилось в соцсетях.