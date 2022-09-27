Провести специальные учения для охраны школ предложил Асхат Аймагамбетов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов считает, что работа сотрудников специализированных охранных агентств не отличается от работы вахтеров, которых они заменили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В первую очередь он отметил частую сменяемость сотрудников, вплоть до ежедневной, что неблагоприятно сказывается на обеспечении безопасности детей в школах. По его мнению, также они должны знать особенности поведения детей и распорядок школы.

«Когда мы принимали решение о том, что в школах должны быть специализированные охранные агентства, мы хотели, чтобы вместо вахтеров, которые в основном не могли оказать должного сопротивления или обеспечить должный уровень безопасности, пришли специалисты, которые отвечают всем этим требованиям. Но сегодня некоторые факты показывают, что те сотрудники, которые приходят через специализированные охранные агентства, особо ничем не отличаются от ранее работавших с нами коллег. Для нас первоочередным вопросом является обеспечение безопасности. Поэтому, управления образования, когда будете заключать договоры, необходимо учесть в требованиях и конкурсной документации все эти нюансы, и требовать от охранных компаний все эти необходимые навыки и компетенции. Все это нужно заложить в требования при проведении конкурсов», - сказал министр во время аппаратного совещания.

Он подчеркнул, что школы всегда должны быть готовыми к внештатным ситуациям. А.Аймагамбетов считает необходимым обновить алгоритм реагирования на них совместно с Министерством внутренних дел, Министерством по чрезвычайным ситуациям и другими заинтересованными органами.

«Если будет такая возможность, провести с ними соответствующие учения. И принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности наших детей», - заключил глава ведомства.

Ранее Асхат Аймагамбетов заявил , что стрельба в школе в Ижевске должна стать уроком для Казахстана. На сегодня в 24 крупных городах функционирует 1351 организация среднего образования, из которых 83% заключили договоры с охранными агентствами.