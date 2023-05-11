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Провести семинар для журналистов и блогеров по работе в зонах вооруженных конфликтов предложил глава минобороны РК

Автор:  
Серик Сабеков
11 Мая 2023, 16:04
Провести семинар для журналистов и блогеров по работе в зонах вооруженных конфликтов предложил глава минобороны РК Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Провести учебно-практический семинар по экстремальной журналистике «Военный дискурс» с участием представителей республиканских и региональных СМИ и блогеров предлагает министр обороны РК Руслан Жаксылыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такое предложения глава минобороны внес в своем ответе на запрос депутатов Мажилиса.«Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 14 Конституции РК, все равны перед законом, судом и никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по любым иным обстоятельствам. В этой связи, реализация данного вопроса может поспособствовать социальному неравенству среди призывников, связанного со сроками прохождения срочной воинской службы. На основании вышеизложенного и учитывая единовременный характер данного вопроса, предлагаем в качестве альтернативы провести учебно-практический семинар по экстремальной журналистике «Военный дискурс» с участием представителей республиканских и региональных СМИ и блогеров», - отметил Руслан Жаксылыков.

Целью семинара, как отметил министр, является подготовка журналистов и блогеров к работе в экстремальных ситуациях и зонах вооруженных конфликтов, а также установление и укрепление контактов для проведения дальнейшей информационной работы в интересах Министерства обороны.«В ходе обучения участники приобретают полезные знания и практические навыки от опытных военных специалистов. Необходимо отметить, что мероприятие подобного формата способствуют налаживанию тесного взаимодействия с представителями средств массовой информации в неформальной обстановке», - добавил Руслан Жаксылыков.Ранее мажилисмен Константин Авершин предложил призвать на воинскую службу блогеров и лидеров общественного мнения, выразив уверенность в том, что это позволит гражданам на деле внести свой вклад в укрепление обороноспособности страны.
Учения   Астана   Минобороны РК  
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