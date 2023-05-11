Провести семинар для журналистов и блогеров по работе в зонах вооруженных конфликтов предложил глава минобороны РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Провести учебно-практический семинар по экстремальной журналистике «Военный дискурс» с участием представителей республиканских и региональных СМИ и блогеров предлагает министр обороны РК Руслан Жаксылыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такое предложения глава минобороны внес в своем ответе на запрос депутатов Мажилиса.«Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 14 Конституции РК, все равны перед законом, судом и никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по любым иным обстоятельствам. В этой связи, реализация данного вопроса может поспособствовать социальному неравенству среди призывников, связанного со сроками прохождения срочной воинской службы. На основании вышеизложенного и учитывая единовременный характер данного вопроса, предлагаем в качестве альтернативы провести учебно-практический семинар по экстремальной журналистике «Военный дискурс» с участием представителей республиканских и региональных СМИ и блогеров», - отметил Руслан Жаксылыков.